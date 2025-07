Viaggio nella filosofia della Gen Z. Amendola al gran finale di Popsophia

"Ma che ne sanno i 2000? Filosofia della Gen Z" è il tema che svilupperà il sociologo Alfonso Amendola nell’ultima giornata del festival Popsophia che accompagna gli spettatori in un viaggio intellettuale e artistico nel fascino del passato. L’incontro è alle 18 di oggi all’auditorium San Francesco di Civitanova, in una giornata ricca di appuntamenti fino a quello finale delle 21.15 in piazza della Libertà dal titolo "Like a Rolling Stone, filosofia di David Bowie". La generazione Z è quasi acqua passata. "Adesso – spiega Amendola, docente all’Università di Salerno – stiamo pensando alla Alpha Gen (nati tra il 2010 e il 2024)".

Amendola, se chiedesse chi erano i Beatles a una ragazzina di 15 anni di età cosa le risponderà? "Li rintraccia in una serie di immaginari di consumo, avrà ascoltato dei frammenti musicali all’interno di spot o serie tv".

Può esserci un ponte tra una generazione all’insegna della tecnologia più spinta con quella per cui l’espressione massima di tecnologia era la calcolatrice usata per i compiti in classe di matematica? "Ogni generazione ha l’inquietudine come processo simile, il senso di inadeguatezza, la paura del presente e del futuro: sono canoni che tutte le generazioni hanno come matrice. Cambia l’approccio alla tecnologia dove per la nostra generazione appare come una conquista, per la Gen Z è un sapere strutturale, connaturato, che gli appartiene. I punti di incontro non potranno essere sul piano tecnologico, ma su quello emotivo e su quel senso di inquietudine che appartiene alle generazioni".

Potrebbe esserci all’orizzonte il rischio che tutta questa tecnologia possa essere vista come ai primi dell’Ottocento dai lavoratori con l’avvento delle macchine che ha caratterizzato l’industrializzazione? "Sì, ma riguarda tutte le forme di nascita delle grandi tecniche. Si pensi alla fine dell’800 quando c’è la prima proiezione cinematografica a cui gli adulti rimangono scandalizzati, perché non riconoscono quel linguaggio. Ogni tecnologia e ciascun cambiamento riscrivono determinati processi che spaccano le generazioni, per esempio da bambino si diceva che i primi cartoni animati giapponesi fossero banali e certi discorsi si ripetono ancora oggi per altri fenomeni".

Come superare i traumi dovuti ai cambiamenti? "Occorre essere animati da uno spirito di curiosità e non avere preconcetti".

Lei è tra gli autori di un libro su David Bowie, cosa le risponderebbe quella ragazzina di 15 anni sul Duca Bianco? "Bowie è sempre stato attento ai flussi generazionali, lui ha avuto 4-5 vite. È più riconosciuto per il suo essere multiforme, del resto si parla di lui sin dagli anni Sessanta perché è sensibile ai mutamenti radicali ed ecco perché lo trovo dentro ai ragionamenti della generazione Z".

Qual è la sua caratteristica capace di abbattere il tempo? "Non è solo un grande artista musicale, ma lavora anche sul costume ed è centrale per il rock, per il punk, per la canzone tradizionale, per la musica elettronica: la sua adattabilità piace alle diverse generazioni".