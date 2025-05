Viaggio nella letteratura femminile. Protagonista Paola Lombroso

San Severino si appresta oggi a ospitare un nuovo e affascinante appuntamento con la letteratura, alla riscoperta delle voci femminili più significative. Alle 18, la biblioteca comunale Antolisei accoglierà il settimo incontro del ciclo "Quella stanza tutta per sé. Il laboratorio ottocentesco della scrittura femminile", dedicato stavolta alla "Storia di una bambina e di una bambola" di Paola Lombroso, a cura di Lucia Tancredi.

L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con la biblioteca civica e il circuito "MaggiodeiLibri", si inserisce in un percorso volto a valorizzare il contributo delle donne nel panorama letterario ottocentesco, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire opere e autrici spesso trascurate. Paola Lombroso Carrara (1871-1954), figlia del celebre Cesare Lombroso, è stata una figura poliedrica: giornalista, scrittrice e pedagogista. È ricordata, tra le altre cose, per aver ideato il "Corriere dei Piccoli" e per la creazione delle "Bibliotechine rurali", progetti socioculturali dedicati all’infanzia. Scrisse anche con lo pseudonimo di "Zia Mariù". Quanto a "Storia di una bambina e di una bambola", è un’opera ripubblicata di recente che, sebbene sia destinata a un pubblico giovane, riflette la sensibilità e le idee pedagogiche dell’autrice.

L’incontro vedrà protagonista la scrittrice e studiosa Lucia Tancredi, che guiderà i presenti nell’analisi e nell’interpretazione del testo di Paola Lombroso. Tancredi, con la sua formazione letteraria, è autrice di numerosi romanzi tradotti in diverse lingue e spesso oggetto di riscritture teatrali. L’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di letteratura e per chiunque desideri esplorare le radici della scrittura femminile in Italia, in un contesto di approfondimento e confronto culturale.