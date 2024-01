Viaggio nella musica con il Quintetto Gigli

"Trasparenze e interferenze": questo è il titolo del concerto che il prestigioso Quintetto Gigli eseguirà sabato a Cingoli, nella Sala Verdi del palazzo municipale, con inizio alle 21.30 e ad ingresso gratuito. Compongono l’ensemble d’archi marchigiano Luca Mengoni e Stefano Corradetti violini, Vincenzo Pierluca viola, Federico Perpich violoncello, David Padella contrabbasso. Con questo atteso e godibile concerto, viene proposto un viaggio compiuto sulle suggestioni delle note: un’escursione che fa attraversare, quasi a volo alto, pagine fascinose della storia della musica, seguendo un filo conduttore ricco di spunti e di riferimenti filologici. La versatilità del quintetto d’archi che comprende due violini, viola, violoncello e contrabbasso, propizierà l’intento di spaziare dalla musica colta al folk e al jazz, tramite un repertorio rivisitato con ironica leggerezza. La peculiarità dei singoli strumenti permette infatti di produrre infinite sfumature e possibilità timbriche, anche e soprattutto in quei brani non composti per l’organico del Quintetto Gigli. E allora gli arrangiamenti, composti appositamente per l’affermato ensemble, puntano a riflettere le caratteristiche personali di ogni esecutore.

Gianfilippo Centanni