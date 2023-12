Viaggio nella musica natalizia: "Un concerto fresco e vivace"

Il Natale entra nel vivo in piazza Conchiglia a Civitanova, dove oggi pomeriggio a partire dalle 18,30 sarà protagonista la musica con il concerto del ‘Nico Gori Swing 10tet’, organizzato da Associazione piazza Conchiglia e Comune. L’esibizione, dal titolo "The Tentet is coming to town – Our Christmas!", è un viaggio musicale dove i classici natalizi vengono interpretati in chiave swing.

La band in questione è composta da dieci musicisti: Michela Lombardi alla voce, Federico Frassi al pianoforte, Matteo Anelli al contrabbasso, Vladimiro Carboni alla batteria, Mattia Donati alla chitarra e voce, Tommaso Iacoviello alla tromba, Renzo Cristiano Telloli al sassofono contralto, Francesco Felici al sassofono tenore, Silvio Bernardi al trombone e Iacopo Crudeli, speaker e voce.

A costituire la base dello spettacolo sarà "The Tentet is coming to town", l’album recentemente pubblicato per Saifam Group. "Sarà un concerto fresco e vivace", assicura Nico Gori, clarinettista toscano con all’attivo concerti in tutto il mondo, che ha iniziato a suonare a soli cinque anni.

Nico Gori, nello specifico che spettacolo sarà?

"Porteremo in piazza Conchiglia i classici del Natale in versione swing. Non ci saranno renne e campanellini, ma si ascolteranno brani molto noti e quelli meno conosciuti dal grande pubblico, che però fanno parte della tradizione statunitense e sono stati cantati da grandi artisti come Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Lo Swing piace molto, è un genere nato negli Usa intorno agli anni Trenta: noi vogliamo farlo conoscere anche alle nuove generazioni".

È la prima volta che suona a Civitanova?

"No, ho già suonato in piazza Conchiglia in un paio di occasioni. In generale, mi sono esibito spesso nelle Marche, a Macerata, nel 2000, vinsi il Premio Massimo Urbani come miglior talento jazz".