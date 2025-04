Viaggio nella Rata . L’archivio storico della Maceratese diventa digitale

È stato digitalizzato il Fondo Maceratese, custodito nella biblioteca comunale Mozzi Borgetti. Il progetto è stato presentato in conferenza stampa dal sindaco Sandro Parcaroli, dall’assessore allo sport Riccardo Sacchi, da Carlo Fontanelli della GEO edizioni e da Glauco Giglioni, tifoso della Rata e autore di libri sportivi. Presente anche Alberto Crocioni, presidente della Maceratese 1922. La Geo Edizioni di Empoli, su mandato del Comune di Macerata e della direzione della biblioteca, ha digitalizzato gratuitamente i 103 faldoni del Fondo che narra fotograficamente la storia del calcio maceratese dalla fine degli anni Venti fino ai primi anni Duemila e la riproduzione di documenti cartacei, in gran parte articoli di giornale, che vanno dall’immediato secondo dopoguerra fino alle prime stagioni sportive del XXI secolo.

"Ecco un intervento concreto e lungimirante – ha osservato il sindaco Parcaroli – che permetterà di salvaguardare e preservare un patrimonio unico e corposo per Macerata e che ripercorre la storia del sodalizio sportivo della città". "La digitalizzazione – aggiunge l’assessore Sacchi – è un lavoro fondamentale per preservare la memoria storica della Maceratese creando un archivio digitale che raccoglie foto e documenti. Questo patrimonio è stato conservato e reso fruibile a un pubblico più ampio". "Nel complesso – spiega Fontanelli – si tratta di un patrimonio di circa 28.000 scansioni, tutte in quadricromia ad alta risoluzione, contenenti oltre 50.000 singole immagini e documenti che narrano quasi quotidianamente le vicende calcistiche della Maceratese e, in maniera minore, quelle di altre realtà della provincia e della regione".

"L’archivio storico della Maceratese – aggiunge Giglioni – è anche un viaggio attraverso una Macerata ai più sconosciuta, che non esiste più. La storica sede della Sportiva a palazzo de Vico, le migliaia di tifosi che seguivano la squadra, gli storici punti di ritrovo come il Bar dello Sport, i tanti giornalisti poi diventati famosi che agli esordi hanno seguito la Maceratese, uno su tutti Giancarlo Liuti".

A novembre sarà pubblicato un libro dalla Geo Edizioni srl specializzata nel settore dello sport, dedicato alla centenaria storia della Maceratese Calcio. Sarà una pubblicazione da non perdere con tutte le partite ufficiali, migliaia e migliaia fra campionati e coppe, disputate dalla fondazione sino ai giorni nostri. Non mancheranno tutti i protagonisti che in campo, in panchina oppure dietro la scrivania hanno difeso l’onore ed i colori di Macerata e della squadra.