Viaggio nella storia della musica Vignali e Thompson in concerto

Altra domenica di grande musica a Civitanova con "Piazza Conchiglia - A greener evolution", festival organizzato dall’associazione culturale Conchiglia Sound, sostenuto da Regione e patrocinato dal Comune e con la partnership dell’Azienda dei Teatri. Oggi, si esibiranno in piazzetta Claudio Vignali e James Thompson. Non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio culturale attraverso generi e artisti che hanno fatto la storia della musica. Il progetto è un’opera di contaminazione coinvolgente e sorprendente, in cui mondi diversi, diversi stili musicali si sposano creando un connubio unico. I ritmi contagiosi del pop e quelli affascinanti del R&b, le atmosfere ipnotiche e trascinanti del jazz, la bellezza senza tempo della musica classica, si fondono insieme creando una sintesi originale e ricca di personalità. D’altronde, Thompson ha una lunghissima esperienza come sassofonista in importanti formazioni: Paolo Conte, Jestofunk, Spagna, Timoria, Tommy Vee e Zucchero. Mentre Vignali viene definito dalla critica come un "pianista dotato di una tecnica strepitosa di matrice classica, con un tocco pieno di colori", ed è stato il vincitore del terzo premio assoluto al più importante concorso internazionale per pianoforte jazz "Parmigiani Montreux International Jazz Piano Solo Competition 2013", dove era stato selezionato tra i 10 pianisti jazz under 30, in tutto il mondo. E c’è dell’altro: da questa settimana ai concerti della domenica si sono aggiunti quelli del giovedì della rassegna "Duet", dedicata alla musica d’ascolto e sviluppata con progetti smart, costituiti da soli due musicisti oppure da solisti. E giovedì scorso è stata la volta del cantautore elettro-pop Michelangelo Martin, che ha regalato un concerto dalle sonorità ricercate. Va ricordato che il festival civitanovese, tra esperienze di qualità musicale, culturale ed enogastronomica, ha l’obiettivo di promuovere il territorio anche attraverso i percorsi cicloturistici e le escursioni per mare, regalando ai turisti un’esperienza a tutto tondo. Le prenotazioni si potranno fare nei locali della piazzetta: Mescola, Vicolo Marte, Vintage Cafè.