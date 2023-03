Viaggio nella vita di Battisti con Cesare Bocci

Civitanova rende omaggio alla Giornata Mondiale del Teatro, ospitando uno dei grandi del cinema e del teatro, Cesare Bocci, figura molto apprezzata anche dal pubblico televisivo. Sarà lui, infatti, il protagonista indiscusso del teatro Annibal Caro, domenica alle 17.30. L’attore guiderà il pubblico in un viaggio in musica e parole, ricostruendo la fantastica storia del grande Lucio Battisti, in occasione dell’80° anniversario della nascita e dei 25 anni dalla sua morte.

Il reading farà ripercorrere al pubblico la vita e le opere di un artista considerato uno dei più grandi cantautori di sempre. L’apporto di Battisti alla canzone italiana, infatti, è considerato eccezionale sotto il punto di vista musicale, così come forse è inimitabile il sodalizio con Mogol.

Cesare Bocci ne ricostruisce la storia accompagnato dalle raffinate citazioni musicali del Duo Mercadante: Leo Binetti al pianoforte e Rocco Debernardis al clarinetto. L’accoglienza sarà curata dalla Scuola Comunale di Recitazione Enrico Cecchetti. I biglietti si potranno acquistare sul circuito Ciaotickets (online e nei punti vendita stabiliti), alla biglietteria del teatro Rossini, che sarà aperta il giovedì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10 alle 12; e alla biglietteria del teatro Annibal Caro il venerdì dalle 17.30 alle 19. Oppure nel giorno stesso dello spettacolo dalle 15.30. Per l’acquisto è possibile utilizzare i voucher ancora attivi della stagione teatrale 201920. Per altre eventuali info: 0733-812936 ( Azienda Teatri ); 0733 892101 ( teatro A. Caro ); e [email protected]

Prossimi eventi della Stagione civitanovese sono in programma venerdì 14 aprile con l’Alberto Farina Show direttamente da Colorado e in collaborazione con Isolani Spettacoli. La programmazione del Teatro di Primavera è promossa e coordinata dall’ Azienda Teatri di Civitanova in collaborazione con gli ssessorati alla Cultura, Turismo e Spettacolo del Comune di Civitanova.