Viaggio nelle Marche tra letteratura e gastronomia

La Country Canapa House OrtoPì di Porto Recanati ospita oggi, alle 19.30, il reading letterario "Le Marche e la magia delle parole", un evento curato da Giaconi Editore e dedicato alla bellezza della regione e alla potenza evocativa delle parole. Per 45 minuti, il pubblico sarà guidato in un viaggio tra i Sibillini e il Conero, tra grandi personaggi e creature fantastiche, con letture coinvolgenti e giochi di parole. Un’occasione per celebrare il fascino del territorio attraverso la letteratura. L’evento è frutto della collaborazione tra Giaconi Editore, casa editrice che da 15 anni si occupa di valorizzare il territorio marchigiano, e OrtoPì, struttura ricettiva costruita in calce e canapa, un esempio di eco-sostenibilità che unisce tradizione e innovazione attraverso avanzate tecniche di bioedilizia. Al termine del reading, una degustazione di piatti tipici. Informazioni e prenotazioni: tel. 393 628 2559.