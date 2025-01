Viaggio nelle tradizioni, l’Accademia della cucina riscopre le "paccucce"

La prima conviviale del 2025 della delegazione di Macerata dell’Accademia italiana della cucina è stata dedicata alle paccucce di Colmurano. Ovvero agli spicchi di mela rosa dei Sibillini essiccati e conservati nel vino cotto, una tipicità di Colmurano. "Un’iniziativa che ha permesso di riscoprire una tradizione culinaria antica e genuina, legata indissolubilmente all’identità di un intero paese", spiegano i promotori. "Le paccucce – dicono il delegato Pierpaolo Simonelli e la simposiarca Mara Gasparrini – non sono semplici spicchi di frutta secca. Rappresentano un vero e proprio rituale, tramandato di generazione in generazione, che affonda le radici in un’epoca in cui l’autoproduzione e la conservazione degli alimenti erano fondamentali per la sopravvivenza. La presidente dell’associazione Le Paccucce di Colmurano Monica Erodiade e il vicepresidente e fondatore Emilio Seri hanno raccontato come sono tornate alla ribalta nella tradizione colmuranese. Il 1978 è l’anno di nascita dell’associazione che da allora valorizza e promuove questo prodotto tutto locale: mele rosa dei Sibillini, vino cotto di Loro Piceno e la paziente conservazione prima di gustarle. Nella biblioteca di Forlì è custodito un documento datato 1385 che riporta la ricetta delle paccucce".