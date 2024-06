Viaggio nell’incredibile con "San Ginesio Fantasy"

San Ginesio diventa palcoscenico di una saga epica. Sabato e domenica arriva il "San Ginesio Fantasy", che andrà ad animare l’intero centro storico del borgo medievale. "Nato dall’ispirazione della trilogia fantasy Keemar, questo festival è progettato non solo come un evento culturale, ma come una vera e propria esperienza immersiva che intende rivitalizzare le aree colpite dal sisma, trasformando la narrazione locale in un’avventura coinvolgente – dice il Comune, che organizza l’appuntamento in collaborazione con "Keemar, le Markee Fantastiche" –. Dopo il lancio di prova lo scorso autunno nella frazione di San Liberato, il prossimo weekend sarà il centro storico di San Ginesio ad accogliere la prima vera e completa edizione del San Ginesio Fantasy. I partecipanti saranno chiamati a prendere decisioni interagendo direttamente con i personaggi del libro in scenari che fondono la realtà con la fantasia".

"Il San Ginesio Fantasy è un viaggio attraverso il quale ogni visitatore può diventare l’artefice del proprio destino all’interno di un racconto avvincente – spiega Gregorio Antonuzzo, ideatore dell’evento –. Offriamo un’opportunità unica di vivere due giornate come protagonisti di una saga epica, in un ambiente che stimola la creatività e la scoperta". Tante le attività in programma: mercatini tematici con artigianato locale, spettacoli di fuoco, duelli scenografici, tornei di scherma e di asce oltre a conferenze dedicate alle leggende e ai miti dei Sibillini, e corsi di scrittura creativa. Le serate saranno animate da concerti sotto le stelle. Non mancheranno gli stand gastronomici. Il programma completo si trova su www.sanginesioturismo.it e sulle pagine Facebook San Ginesio Fantasy e Keemar.