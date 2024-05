Viaggio oltre la facciata: "Private" al Museo Ghergo

S’inaugura oggi alle 18, al Museo Ghergo di Montefano, la mostra "Private" con i lavori di cinque artisti che si propongono, nel mondo iperconnesso di oggi, l’arduo compito di esplorare quelle sfumature più intime e personali della vita contemporanea che non appartengono a tutte quelle immagini di facciata. Con una selezione di giovani talenti come Lucrezia Boccanera, Rebecca Lambertucci, Giada Paoloni, Dania Ferretti e Cyber Gunk, "Private" abbraccia una varietà di prospettive e narrazioni offrendo uno sguardo autentico e senza filtri sulla complessità e delicatezza dell’esperienza umana. Boccanera ci guida attraverso un viaggio emotivo che fonde il linguaggio visivo con una narrazione testuale intima, mentre Lambertucci c’immerge in una storia profonda sulla morte e sulla femminilità. Cyber Gunk esplora il difficile viaggio verso l’accettazione di sé attraverso ritratti del corpo e della sua relazione con l’identità trans, e Dania Ferretti ci porta nell’intimità del quotidiano all’interno di uno spazio libero da pregiudizi. Infine, il progetto di Paoloni racconta la storia di Fabrizio che ha scelto un’esistenza semplice in armonia con la natura, offrendo un messaggio rassicurante di felicità senza il superfluo. "Il nostro è uno spazio aperto – sottolinea Vincenzo Izzo, direttore artistico del Museo Ghergo e curatore della mostra "Private" – a giovani autori, nuove proposte e nuove visioni. Con questo in mente, ogni ultimo sabato del mese sarà disponibile al Museo la "Lettura Portfolio", cioè l’opportunità di presentare il proprio progetto a uno specialista di settore, per un confronto, per migliorare il proprio lavoro e farlo crescere". La mostra resterà aperta sino al 9 giugno. Info: 3471422378.