Viaggio per le imprese metalmeccaniche. Iniziativa targata Cna con destinazione Cina

Cna Macerata segnala alle imprese metalmeccaniche del territorio un’opportunità di internazionalizzazione e sviluppo commerciale: un viaggio in Cina organizzato dall’Associazione sportiva Union Picena di Potenza Picena in collaborazione con Meccanica Service di Recanati e con società specializzate in scambi culturali, economici e politici con il Paese asiatico. Tra le protagoniste di questa iniziativa c’è Feinda Sampaolo, imprenditrice della Meccanica Service e associata Cna, che parteciperà all’esperienza per esplorare nuove possibilità di business nel settore: "Questo progetto offre alle imprese metalmeccaniche della regione l’opportunità di selezionare partner strategici in base alle proprie esigenze per aumentare la competitività nel mercato europeo. Siamo sicuri che questa iniziativa offrirà un contesto privilegiato per rafforzare le relazioni economiche e istituzionali, contribuendo ad accrescere la visibilità e il prestigio delle aziende che vorranno partecipare". Il viaggio si svolgerà nella provincia di Suzhou, nelle città di Taicang, Xiangcheng e Zhangjiagang, tutte aree di forte sviluppo industriale e strategicamente posizionate per l’industria metalmeccanica. Le imprese partecipanti avranno l’opportunità di entrare in contatto con la Camera di commercio cinese e italiana, le amministrazioni locali e importanti aziende del settore, beneficiando di incontri mirati con potenziali partner e investitori. "Questa iniziativa – sottolinea Massimiliano Moriconi, direttore di Cna Macerata – rappresenta un’importante occasione per le nostre imprese di rafforzare la loro presenza sui mercati internazionali". Per approfondire i dettagli dell’iniziativa è stato organizzato un incontro che si terrà dopodomani alle 21 nella Sala Boccabianca di Potenza Picena.