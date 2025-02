Viaggio tra ambiente e biodiversità. Il nuovo studio sulla Val di Bove

È uscito il nono volume de "I quaderni della Selva" dal titolo "Ambiente e biodiversità della Val di Bove e della Val di Panico nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini". Un lavoro ricco di studi, ricerche, aggiornamenti, foto, che hanno coinvolto molti esperti – laureandi, dottorandi, assegnisti, tecnici del Parco, professionisti, ricercatori delle università di Ancona e Camerino e Teramo – e, soprattutto, richiesto un ventennio per la sua realizzazione. Un lasso di tempo così ampio che ha compreso la prematura scomparsa, nel 2020, di Silvia Zitti, docente di Biologia vegetale ed etnobotanica all’Università Politecnica delle Marche e la dipartita, nel 2024, del professor Edoardo Biondi, cofondatore della Facoltà di Agraria dell’Università di Ancona. Fra i tanti redattori spiccano tre maceratesi: il presidente del Cai Marche Bruno Olivieri, il geologo e fotografo di lunga esperienza Andrea Antinori e il botanico e coordinatore scientifico dell’intero progetto editoriale, Fabio Taffetani. Il volume è a cura del Cai - gruppo regionale Marche, dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Università di Camerino con la collaborazione del centro di ricerche Floristiche delle Parche (PU) e del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. "Il Bove – spiega Bruno Olivieri – ha da sempre rappresentato la montagna simbolo e per questo è nata l’esigenza di rendere noto a tutti delle più preziose peculiarità naturali del gruppo del monte Bove, per favorire lo sviluppo di una frequentazione consapevole e orientata alla salvaguardia attiva di tale ambiente". Antinori si è occupato della parte che riguarda la geomorfologia e spiega come "nel lavoro realizzato si discutono le caratteristiche geologiche e la modellazione geomorfologica del gruppo del Monte Bove e nello specifico oltre al Monte Bove in senso stretto, anche il gruppo orografico compreso tra la valle dell’Ussita e l’alta valle del Nera comprendente le cime del Monte Bove Nord (2112 m.) Bove Sud (2169 m.) e Monte Bicco (2052 m.)". Seguono i capitoli relativi all’analisi floristica, vegetazione e paesaggio vegetale, gestione pastorale, reintroduzione del camoscio, gestione e conservazione della biodiversità. "I risultati ottenuti dagli studi pubblicati – conclude Taffetani – costituiscono una solida base di conoscenze sulle potenzialità naturali e sulle migliori opportunità di gestione conservativa".