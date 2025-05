Viaggio tra arte e storia. Ecco la Notte dei Musei

Tutto pronto per la Notte dei Musei, edizione 2025. Sarà una serata all’insegna dell’arte, della storia e della conoscenza. L’appuntamento è per dopodomani, dalle 21 a mezzanotte.

Due i percorsi che verranno proposti: quello in centro storico e quello con servizio navetta. In alternativa si potranno esplorare liberamente i luoghi d’arte ritirando la piantina alla Pro Loco, a partire dalle 20.30. Per chi desidera un’esperienza più approfondita, sono previste anche visite guidate su prenotazione.

Il percorso centro storico include l’apertura della Galleria d’arte moderna nel palazzo comunale e un itinerario tra la chiesa di San Giuseppe, con la performance del Corpo filarmonico "Francesco Adriani" e del Coro Tourdion Ensemble dal titolo "Siamo peccatori felici", e il teatro Feronia dove sono in programma visite culturali. Poi laboratorio di scultura "La costruzione della scultura in ceramica" nella ex chiesa di Santa Maria della Misericordia e visite culturali e attività con l’associazione Sognalibro nella biblioteca comunale in via Battisti.

Inoltre visite all’House Museum Clocks and Scientific Instruments in via XX Settembre, al Museo dell’Arte Recuperata e al Museo della Guerra. Tra le novità dell’ultima ora, la proposta "Invito a Palazzo", un vero e proprio tour dei palazzi storici del centro, con la visita degli interni di palazzo Franchi, palazzo Valentini Rotelli, palazzo Gentili da Rovellone e palazzo Cristini. Si effettueranno due partenze, con ritrovo alla Pro loco, alle 21.15 e 22.30. Il numero di visitatori sarà limitato a un massimo di 20 persone. Prenotazione obbligatoria solo tramite Whatsapp al 3388007012 (Paola).

Inoltre, apertura straordinaria della chiesetta di San Rocco e della sede dell’associazione Palio dei Castelli con la mostra delle armi e dei costumi medievali. Aperture straordinarie anche delle sedi dell’Ipsia e dell’Uteam, in via Salimbeni, con una mostra del corso di fotografia a cura di Giorgio Della Mora, e della basilica di San Lorenzo in Doliolo oltreché del Museo dell’Elettricità e del Territorio di viale Bigioli.

Il percorso con servizio navetta, con partenza dalle 20.45 da San Domenico, prevede invece la visita al Santuario Madonna dei Lumi, al Museo Archeologico e chiostro di Castello al Monte e di nuovo al Museo dell’Elettricità e del Territorio.

Per le vie del centro sarà allestita anche la mostra diffusa "La mia città un’opera d’arte" con i lavori degli alunni delle scuole dell’infanzia dell’Istituto Tacchi Venturi.