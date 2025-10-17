Viaggio tra cultura e memoria. L’omaggio a Filippo Corridoni

Corridonia celebra i 110 anni dalla morte di Filippo Corridoni e i 130 anni dalla nascita del capitano Eugenio Niccolai. Il Comune, insieme al centro socioculturale "Monsignor Raffaele Vita", organizzerà un ciclo di eventi che uniscono storia, cultura e memoria. Primo appuntamento con la mostra "Filippo Corridoni – mito ed eroe", visitabile fino al 9 novembre al Museo Casa Natale Filippo Corridoni in via Trincea delle Frasche che resterà aperta tutte le domeniche dalle 16 alle 19.

La rassegna si aprirà domani alle 16.30, al Cag di via Cavour si terrà un incontro con l’avvocato Andrea Benzi sul tema "Corridoni e il suo esempio: il Nucleo Volontari Corridoniani". La dottoressa Alessandra Tanzilli, invece, illustrerà le "Memorie corridoniane in Italia. Un monumento inedito a Sora", poi alle 18 inaugurazione della mostra alla casa natale di Corridoni. Le celebrazioni si concluderanno domenica 9 novembre con una conferenza al teatro Velluti, alle 17, dove ospite d’eccezione sarà Giordano Bruno Guerri, storico e presidente del Vittoriale degli Italiani.

"Corridonia ha una confidenza quotidiana con la figura di Filippo Corridoni, personaggio illustre di cui porta il nome – ha ricordato la sindaca Giuliana Giampaoli –. Nonostante ciò pochi ancora conoscono il ruolo fondamentale che ha avuto negli eventi storici degli anni che hanno preceduto la Grande Guerra, che ha segnato purtroppo la fine della sua giovane vita". "L’idea di realizzare una mostra alla casa natale dell’eroe – sottolinea l’assessore alla cultura Massimo Cesca – è nata l’anno scorso durante la visita del Circolo Corridoni nella nostra città, mossi dalla volontà di celebrare sia i 110 anni dalla morte dell’eroe alla Trincea delle Frasche il 23 ottobre 1915, sia il centenario del conferimento della medaglia d’oro al valor militare alla memoria, appuntata a Parma sul petto della madre, durante la cerimonia della posa della prima pietra del locale monumento il 23 ottobre 1925. In un momento di totale relativismo culturale e perdita di identità, in particolare delle nuove generazioni, queste celebrazioni rappresentano un’occasione per approfondire le figure dei due protagonisti della nostra storia".