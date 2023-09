Viaggio tra cultura, natura e cibo

Un viaggio tra cultura, cibo e natura. È "Colline da ri-scoprire", un progetto che coinvolge i Comuni di Ripe San Ginesio (ente capofila), Belforte del Chienti, Camporotondo di Fiastrone, Gualdo e Penna San Giovanni, presentato ieri sera in conferenza alla pinacoteca comunale di Ripe San Ginesio. A fare gli onori di casa, il sindaco Paolo Teodori, affiancato dai colleghi Massimiliano Micucci di Camporotondo, Giovanni Zavaglini di Gualdo e Stefano Burocchi di Penna San Giovanni.

I borghi protagonisti daranno vita a una serie di appuntamenti, da questo fine settimana al 31 ottobre, per mettere in mostra i prodotti tipici dei loro territori. Si comincia da sabato e domenica, a Ripe, con "I fumi cotti", alla ri-scoperta dell’antica tradizione del vino cotto; convegno alle 16 dal titolo "Antiche tradizioni e arte contemporanea", con ospite d’eccezione il giornalista, scrittore, gastronomo e conduttore televisivo Edoardo Raspelli. Poi sarà la volta di Gualdo, il 7 e l’8 ottobre, con "Gualdo d’autunno" sul formaggio; anche in questo caso convegno ospiti illustri sabato pomeriggio e poi stand gastronomici, spettacoli proseguiranno per tutta la domenica.

Il weekend del 14 e 15 ottobre toccherà a Camporotondo, per valorizzare l’olio coroncina e i suoi produttori; il convegno verterà sull’esaltazione dei sapori e sulle peculiarità nutrizionali di questa varietà dell’oro verde e seguiranno degustazioni e intrattenimento. Domenica 22 ottobre Belforte del Chienti presenterà l’iniziativa "Salumi e Vernaccia" mentre il 28 e 29 dello stesso mese a Penna San Giovanni si svolgeranno due convegni: sulle storiche Saline nella mattinata del sabato, e su miele e castagne e le sue caratteristiche domenica alla sala ex-cinema. Infine, martedì 31 ottobre, si tornerà a Belforte: saranno esposte le opere pittoriche e fotografiche con un evento riassuntivo di tutto il festival, "Colline in festa".

"Temi conduttori di tutte le iniziative – hanno spiegato i primi cittadini – saranno il buon cibo prodotto dalle aziende locali, l’arte contemporanea e la fotografia. Infatti in tutte le date in calendario sono previsti convegni, degustazioni e momenti di spettacolo per grandi e bambini. Inoltre i pittori dipingeranno estemporanee paesaggistiche e i fotografi si contenderanno lo scatto più rappresentativo. Ne deriveranno una mostra nella giornata conclusiva del 31 ottobre, un opuscolo riassuntivo e un’etichetta da apporre sui prodotti tipici dei territori. Un’unione di forze per promuovere al meglio turismo, gastronomia, natura e bellezza".