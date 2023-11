Viaggio tra gusto, cultura e tradizioni. Successo per il Festival dei Vincisgrassi

Buona la prima per il Festival dei Vincisgrassi, a San Ginesio. Un programma ricco di iniziative: cena "gourmet" dello chef stellato Errico Recanati, trekking urbano, convegno, mostra fotografica, mercatino, street food, stand gastronomico a cura dello chef Luca Andreozzi, un esilarante show del duo comico Lando&Dino e le attività per bambini". Il Festival fa parte del progetto Let’s heArt, sostenuto da Regione e Atim - Agenzia per il turismo e per l’internazionalizzazione delle Marche.