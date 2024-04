Viaggio tra le bellezze con la sua ’Penelope’

Da Cervia a Trapani navigando sulla sua piccola Penelope, un viaggio in solitaria per riscoprire le tradizioni di una volta e vivere il mare, senza filtri e senza comodità superflue, di quelle che ora sembrano indispensabili ma che effettivamente, a pensarci bene, non lo sono. Ha fatto tappa, nei giorni scorsi, a Civitanova, ospite del Moletto Medusa, Nicolò Todoli, 24 anni, originario di Cervia, che lavora da sempre nel mondo delle imbarcazioni. Dopo aver comprato e restaurato, una piccola imbarcazione in legno di appena sei metri, Penelope, ha deciso di partire da Cervia alla volta di Trapani, facendo tappa nei porti più belli. Perché, a suo dire, le bellezze italiane non hanno nulla da invidiare, ad esempio, a quelle della Grecia. "Sono partito tra domenica e lunedì scorsi con destinazione Favignana, mentre Trapani sarà un porto di appoggio - ha raccontato Nicolò Todoli, mentre si trovava sul pontile del Moletto Medusa, dove è stato accolto prima di muoversi per San Benedetto, in attesa di un miglioramento del meteo -. Nel corso del viaggio farà un po’ di tappe: a maggio sarò alle Tremiti, poi tra Taranto e Gallipoli. A Trapani, se tutto va bene, arriverò a metà luglio, bisogna valutare le condizioni meteo. Poi vedrò come risalire. Ho questo barchino da sei anni: ci ho messo mano, l’ho sistemato, è piccolo ma tiene bene il mare. Dentro ho la cambusa e un fornellino, sono bene organizzato. Ora la gente cerca il comfort, cerca le imbarcazioni grandi. Prima non era così. Non tutti potevano permettersi le barche ’da signori’. Il mio viaggio è un riscoprire la barca piccola. In Italia, poi, ci sono dei posti bellissimi, che non hanno nulla da invidiare all’estero". Ad ogni porto dove ha fatto e farà tappa Nicolò Todoli, che ha collezionato anche esperienze sportive di rilievo come velista, una disciplina che ha cominciato a praticare all’età di 6 anni, dona simbolicamente un pacco di sale di Cervia. E così ha fatto anche con i suoi nuovi amici del Moletto Medusa, che lo hanno accolto con entusiasmo.

Chiara Marinelli