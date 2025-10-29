Viaggio tra primo e secondo ’900: "La natura del segno nelle Marche"

Nella chiesa della Misericordia di San Severino, da dopodomani al 30 novembre 2025, prende forma un percorso che è insieme memoria, indagine e racconto. La mostra "La natura del segno nelle Marche. Tracce di collezionismo fra primo e secondo Novecento", curata da Maria Letizia Paiato, apre uno sguardo prezioso su un patrimonio raro: opere provenienti da collezioni private, per lo più inaccessibili, che restituiscono il valore di una storia artistica regionale fatta di esperimenti, continuità e dialoghi silenziosi.

Il tema del segno – inteso come nucleo originario dell’idea e della forma – diventa il filo conduttore di un’esposizione che attraversa quasi un secolo di ricerca figurativa. Oltre quaranta artisti, ciascuno a suo modo, testimonieranno la forza di un linguaggio che evolve senza mai perdere la propria essenza. Dalle prime esperienze futuriste maturate a Macerata negli anni ‘30, con Bruno Tano, Ivo Pannaggi, Sante Monachesi, Umberto Peschi, Arnaldo Bellabarba e Wladimiro Tulli, fino alla riflessione intima di Virginio Bonifazi, il disegno è pensiero che si fa forma, gesto che precede e accompagna l’opera finita.

La mostra sarà una narrazione in più capitoli. Dopo l’epoca del secondo Futurismo, l’indagine si allarga ai decenni centrali del secolo, quando il disegno assume un ruolo autonomo, non più subordinato al progetto pittorico o scultoreo. Tra i protagonisti di questo rinnovato linguaggio figurano Edgardo Mannucci, Arnaldo Ciarrocchi, Magdalo Mussio, Giuseppe Uncini, Claudio Cintoli, Gino De Dominicis, Enzo Cucchi, Silvio Craia e molti altri maestri marchigiani che, pur nella diversità dei mezzi espressivi, trovano nel segno una comune radice poetica.

La linea di continuità si estende infine alla generazione più recente, quella di Marina Mentoni, Teresa Marasca, Paolo Gobbi, Bruno Mangiaterra e altri artisti che hanno saputo ereditare e reinterpretare quella tradizione. Il percorso si offre come una mappa visiva del pensiero creativo nelle Marche: un viaggio libero, non esaustivo ma ricco di scoperte, che restituisce il valore del collezionismo privato come custode silenzioso della memoria artistica. Nel segno, nella sua essenzialità e nel suo mistero, si riflette l’identità di una regione che ha saputo fare dell’arte una forma di pensiero condiviso.

Dopo l’inaugurazione di venerdì alle 17.30, la mostra sarà visitabile tutti i giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 19, e nei sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e 16.30 alle 19. Informazioni: piazza del Popolo, San Severino 0733.641309, ufficiocultura@comune.sanseverinomarche.mc.it, Pro Loco – Ufficio Iat piazza del Popolo 0733.638414, proloco.ssm@gmail.com.