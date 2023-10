Viaggio unico nel cuore delle Marche: artigianato ed enogastronomia

La cornice di piazza del Popolo, luogo simbolo di San Severino, si sta preparando per accogliere, il 28 e 29 ottobre, la rassegna "Entroterra. Viaggio nel cuore delle Marche tra artigianato, enogastronomia e turismo". L’evento, tappa principale del progetto "Emozioni sensoriali fra le Valli del Musone e del Potenza. Viaggio esperenziale fra natura, sport, arte, cultura ed enogastronomia", è organizzato in collaborazione con la sede settempedana di Confartigianato Macerata - Ascoli - Fermo, e con il coinvolgimento di Coldiretti Macerata e il supporto di Confcommercio Imprese per l’italia Marche Centrali, e vedrà protagoniste aziende artigiane, agricole, enogastronomiche, turistiche, istituti, enti ed associazioni del territorio. Lo scopo è promuovere e valorizzare le produzioni locali artigiane ed enogastronomiche, proporre la città, il suo territorio e quello circostante, come destinazione turistica ma anche permettere l’instaurarsi di un dialogo, di una connessione e di collaborazioni tra le diverse realtà coinvolte per promuovere, valorizzare e far conoscere le peculiarità del territorio rappresentato, per creare economia e attirare arrivi. Durante la due giorni ci saranno stand di manufatti artigianali, insieme ad una vasta scelta di prodotti enogastronomici come salumi, formaggi, vini, olio d’oliva e miele. Interessante anche la grafica dell’iniziativa nata dal lavoro dei ragazzi del 5GR indirizzo Grafica e Comunicazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Eustachio Divini".

Gaia Gennaretti