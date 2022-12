Viaggio virtuale nello spazio

Un altra iniziativa natalizia da parte degli organizzatori della pista di pattinaggio in piazza della Libertà, che già patrocinata dall’assessorato comunale al turismo e allo sport. Presso la galleria Gli Antichi Forni, in via Piaggia della Torre, si svolgerà uno interessante e particolare spettacolo: si tratta di un viaggio nella realtà virtuale intitolato

’Ti portiamo nello spazio’. Si potrà rivivere lo sbarco sulla luna e immergersi

nel nostro sistema solare

e persino effettuare uno sbarco simulato sul pianeta Marte. Lo spettacolo è previsto per oggi, venerdì 30 dicembre, inizierà dalle ore 15.30 e sarà possibile

effettuarlo fino alle 19.

Un modo diverso di trascorrere qualche ora

di divertimento natalizio,

oltre alla consueta possibilità di pattinare

nella pista sul ghiaccio

allestita in pieno centro storico, in piazza della

Libertà.