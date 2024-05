Viale della Rimembranza: "Manca la manutenzione sotto le mura"

La tradizione dice "maggio odoroso", ma in viale della Rimembranza a Civitanova Alta (mura nord) ogni anno è sempre piuttosto "spinoso", almeno finché non si provvede a tagliare le erbacce, le piante secche ed i rami di castagni e tigli che – protendendosi verso le finestre – ospitano insetti fastidiosi, mentre a terra tra i cespugli è stata avvistata anche qualche faina. Senza ricordare qualche oggetto abbandonato, colpa della scarsa educazione civica. A farsi portavoce delle lamentele dei sempre più pochi abitanti rimasti nel centro storico Paola Sopranzi, che parla anche per chi non ha voce. "La manutenzione del verde sotto le mura medievali – dice – dovrebbe essere un lavoro programmato per tempo, essendo una costante dell’anno. Però si arriva sempre alle calende greche. Ho fatto presente alle autorità competenti questa necessità e, senza nessuna polemica, mi auguro che si possa risolvere il tutto quanto prima, per mantenere il "decoro cittadino", evitando ulteriori disagi a chi resistendo" ad abitare nel centro storico rischia forse di avere a conti fatti meno diritti di altri. Il decoro del centro di Civitanova Alta non è poi un problema solo di chi vi abita, perché rappresenta tutta l’intera "comunità" cittadina. Il Viale del Pincio di Morrovalle è stato rinnovato e viene tenuto come un gioiello. Il centro storico di Montecosaro altrettanto. Noi rischiamo invece di finire ultimi in classifica, eppure dovremmo essere tutti orgogliosi della nostra storia e dell’armonia del nucleo urbano custodito da Porta Marina, Porta Zoppa e la Rocca della ex Porta Mercato, che si affaccia proprio su Viale della Rimembranza, magnifico del resto per l’ombra e la romantica poeticità che garantisce alle passeggiate".

Ennio Ercoli