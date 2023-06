Viale don Bosco ed ex Gil "Più cura di questa zona"

di Chiara Gabrielli

Riqualificazione di viale Don Bosco e corte ex Gil, si muovono i consiglieri della Lega con un ordine del giorno che sarà discusso nel prossimo Consiglio. L’atto è firmato da Aldo Alessandrini, Andrea Blarasin, Roberto Fabiani, Francesco Luciani, Laura Orazi, Giovanni Pianesi e Paola Pippa. Si invita l’amministrazione a "predisporre un progetto di riqualificazione del viale", in particolare, occorre rifare i marciapiedi, provvedere alla manutenzione delle aiuole e degli ippocastani e adibire la corte dll’ex Gil "esclusivamente a parco a verde pubblico, con campi giochi a servizio della città dei bambini e dei ragazzi". La richiesta nasce da varie considerazioni: primo, il viale è una delle più importanti arterie della viabilità e principale via di accesso sia per la stazione sia per l’ospedale, oltre che all’ex Gil c’è la sede dell’Apm. Poi, qui sorgono i Salesiani, la piscina comunale e il collegio universitario Bartolo da Sassoferrato. Questa strada "costituisce il biglietto da visita per chi giunge a Macerata dalla stazione o per chi, anche dagli altri paesi serviti dall’Apm, ha necessità di interloquire con gli uffici come per gli studenti del collegio, scrivono i consiglieri, che mettono l’accento sulla "presenza di ippocastani e aiuole che che necessitano di costante cura e manutenzione", oltre che "diversi edifici pubblici e privati che sono oggetto di manutenzione straordinaria con rifacimento delle facciate e contribuiranno all’evidenza, una volta ultimati, al decoro del viale" mentre "i marciapiedi sono stati oggetto di interventi nel tempo tanto da non rendere gli stessi uniformi e omogenei nella lunghezza". Per gli esponenti della Lega, è "quanto mai opportuno procedere al completamento della ristrutturazione degli edifici oggetto di intervento, a una riqualificazione integrale con rifacimento dei marciapiedi per renderli uniformi, del manto stradale e degli attraversamenti usurati, come anche una manutenzione straordinaria di aiuole e ippocastani".

Non è tutto: nel progetto di riqualificazione si chiede di includere anche la corte ex Gil, "già adibita a pista di atletica e campi da tennis", dato che qui si affacciano le numerose abitazioni di via Marchetti e c’è l’attuale piscina comunale, in attesa che vengano costruite le nuove. La corte "verrebbe adibita a parco a verde pubblico con campi giochi e quant’altro", area del tutto assente in questa zona. Oltre a dar lustro alla città, "costituirebbe un polmone verde ai fini di mitigare l’impatto dell’importante flusso di auto sul viale". "Per le conseguenze sociologiche e psicologiche della pandemia – chiudono –, tra cui l’isolamento sociale e il peso dell’incertezza generale, la presenza qui di un’area verde ben tenuta e vivibile è da considerare determinante per l’equilibrio mentale degli abitanti".