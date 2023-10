Viale Don Bosco: rinasce lo studentato: "Servono ancora 5mila posti letto"

Rinasce lo studentato Bartolo da Sassoferrato, struttura completamente rinnovata all’angolo tra viale Don Bosco e via De Amicis, costata complessivamente circa 3,8 milioni di euro: conta 42 camere per un totale di 48 posti letto. Il Bartolo da Sassoferrato è stato sistemato con 2 milioni di fondi Por-Fesr per adeguamento sismico e miglioramento energetico più 800mila euro del fondo di sviluppo e coesione più 460mila euro di fondi complementari Erdis più 550mila del Miur. Sul fronte vulnerabilità sismica, si è passati da circa il 23 per cento a circa il 75 per cento. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Torelli Dottori: in due anni si è proceduto con il miglioramento sismico e la messa in sicurezza e con il miglioramento energetico quindi la riduzione del costo dell’energia. L’impianto domotico avanzato permette di usare l’energia solo quando serve, così che nelle stanze si evitino il più possibile le dispersioni termiche, e lo studente apre la sua camera con il badge o lo smartphone. Lo ha spiegato l’ingegner Michele Pompili dell’Erdis. "In due anni e mezzo che sono presidente dell’Erdis già due volte sono venuta a Macerata per inaugurazioni – dice Maura Magrini –, ne sono molto felice. La struttura è più che nuova a livello sismico, energetico e domotico. Spero che gli studenti qui trovino un ambiente accogliente e che abbiano un buon ricordo di dove hanno studiato".

"Avremmo bisogno di altri 5mila posti letto, ma non possiamo sperare che accada dall’oggi al domani – le parole del rettore John McCourt –, intanto portiamo a casa il 30 per cento in più di alloggi. La carenza di posti letto non è però un problema solo di Erdis o della Regione, ma deve essere della città di Macerata. Sento studenti che fanno fatica a trovare un posto per dormire. Spero che i privati si impegnino in questo senso. Faccio 10mila passi al giorno perché abbiamo le sedi sparse in giro e vedo tanti spazi vuoti. Non mancano i luoghi da convertire in alloggi, speriamo si facciano avanti. È partito anche il dottorato nazionale con 59 posti, ma queste persone devono trovare una sistemazione. Poi vorremmo puntare sugli studenti che vengono dall’estero ma le procedure sono complicate, ragioniamo insieme per snellirle: diventeranno figure altamente qualificate e possono essere un arricchimento". Comunque, il Bartolo "è una struttura all’avanguardia, un bellissimo risultato – commenta McCourt – e due giorni fa è stato approvato il piano triennale di diritto allo studio, bene, ma è un work in progress. È importante il sostegno della Regione, gli atenei sia Macerata che di Camerino possono diventare ancora più attrattivi. Dopo piccoli cali di iscritti nel post sisma e post Covid, quest’anno abbiamo avuto il 6 per cento in più di iscritti". "Servono più risorse – sottolinea il rappresentante degli studenti universitari, Dario D’Urso –, quanto fatto oggi è importante ma decisamente non sufficiente. Bisogna migliorare molto sul fronte del diritto allo studio". "Il Comune è sempre presente per l’università e disponibile a trovare soluzioni ai problemi che si presentano", dice l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta. Il vescovo Nazzareno Marconi, prima delle benedizione alla struttura, ha messo l’accento sull’importanza non solo di venire a studiare qui, ma anche di restare: "I giovani sono la speranza del territorio, chiedo a Dio che una volta laureati possano rimanere nelle Marche, di fughe di cervelli purtroppo ne abbiamo già avute tante". L’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi ha portato i saluti dell’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli: "La Regione è vicina al mondo universitario, qui si formano gli uomini del futuro. Se vogliamo attrarre giovani da altre regioni, dobbiamo necessariamente offrire dei servizi. Inoltre, abbiamo alzato le soglie Isee per dare la possibilità ad altri studenti di accedere alle borse di studio". Sono intervenuti anche Stefano Villamena, professore di diritto amministrativo e consigliere Erdis, Andrea Spaterna, prorettore di Unicam e vicepresidente dell’Erdis Marche e Gianluca Ferri (componente studentesca Cda Erdis).