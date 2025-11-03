Viale Repubblica. Ci sono i fondi per i lavori

L’ultimo consiglio comunale di Tolentino ha approvato due variazioni al bilancio di previsione 2025-2027. Semaforo verde poi per la variazione che completa il finanziamento necessario per rifare il primo tratto di viale della Repubblica. Il Comune di Tolentino, risultato vincitore di uno specifico bando regionale, "potrà così procedere al rifacimento di marciapiedi e manto stradale di uno dei viali più importanti della città, migliorando la sicurezza e il decoro urbano" ha spiegato l’altro giorno nel corso della seduta consiliare l’assessore al bilancio Diego Aloisi (nella foto).

Ci sono anche a disposizione 46mila euro, arrivati grazie a un bando vinto dal Comune sui progetti di mobilità sostenibile; la somma ottenuta sarà dunque utilizzata per acquistare veicoli elettrici a disposizione del Comune.

L’altra variazione in bilancio rende operativo il progetto di digitalizzazione e geolocalizzazione dei numeri civici. Si tratta di un processo di attribuzione di coordinate geografiche precise ai numeri civici comunali, confluito nell’archivio nazionale. L’iniziativa, finanziata con i fondi del Pnrr, punta a creare una banca dati nazionale aggiornata e standardizzata allo scopo di migliorare i servizi pubblici, logistici e per la cittadinanza.

Invece, in risposta a un’interrogazione del consigliere di minoranza Francesco Colosi di Fratelli d’Italia, l’amministrazione ha spiegato che il nuovo ascensore da Foro Boario al centro storico non potrà essere operativo almeno prima di un paio di mesi.

Lucia Gentili