Viale Vittorio Veneto riaperto dopo i lavori

Proseguono i lavori per gli asfalti a Civitanova. Sono terminati, intanto, quelli in viale Vittorio Veneto e ieri sera è stato riaperto il traffico. Lunedì partirà il cantiere in contrada Piane di Chienti ed è in procinto di partire quello in corso Garibaldi. Nel frattempo la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per riqualificare un’altra strada, nel quartiere di Santa Maria Apparente. L’intervento, per 200mila euro, riguarda un tratto della ex strada provinciale Maceratese, tra via del Torrione e via Gobetti. "Dopo Viale Vittorio Veneto – spiega il sindaco Fabrizio Ciarapica – e i lavori che stanno per partire in contrada Piane di Chienti, abbiamo approvato la riqualificazione di un tratto della ex strada provinciale Maceratese. Poi apriremo nuovi cantieri in altre zone della città, a partire da corso Garibaldi". Il piano asfalti, illustrato dall’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai, prevede una serie di interventi: il completamento di viale Vittorio Veneto e l’asfaltatura, in due stralci, di corso Garibaldi, la riqualificazione di un tratto di via Martiri di Belfiore per 200mila euro, l’asfaltatura del tratto tra via Ugo Bassi e la rotatoria intersezione di via Indipendenza, nonché la rotatoria situata nella parte terminale di via Aldo Moro, un tratto sul lungomare sud compreso tra la palazzina del Tiro a volo e la zona retrostante le strutture sportive. Previsto il rifacimento del collettore fognario delle acque chiare in via D’Annunzio nel tratto compreso tra via Aristotele e la rotatoria del Trialone con successivo rifacimento dell’intero manto stradale del suddetto tratto. Importo complessivo dell’intervento 520mila euro.

Non solo strade, ma anche ciclabili. Approvato infatti il progetto per riqualificare la pista ciclopedonale che costeggia il fosso Castellaro. I lavori, per 100mila euro, riguarderanno il ripristino del manto stradale deteriorato, partiranno dall’incrocio con via Fontanaccia e proseguiranno in direzione mare.