"Vialli campione di etica e orgoglio di Overtime"

Gianluca Vialli nel marzo del 2014 era a Milano e in uno dei suoi tanti impegni sportivi si sedette a un tavolino negli studi Sky con Michele Spagnuolo, presidente dell’associazione culturale Pindaro. Un incontro voluto, cercato, meritato. Il festival Overtime, oggi con sede a Macerata, iniziava a prendere piede a livello nazionale e così l’ex calciatore di Juventus, Sampdoria, Cremonese, Chelsea e della nazionale italiana ricevette il premio ’Etica sportiva 2013’. Un omaggio ai 10 anni di impegno sociale della fondazione benefica ’Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus’, trainata appunto da Gianluca insieme all’amico di sempre Massimo, oggi commentatore. "A Macerata non poteva venire, abitando a Londra. Così ci incontrammo a Milano. Ci mise a suo agio, facemmo una chiacchierata e ci ringraziò. Parlava dell’etica sportiva e della bellezza che le discipline possono lasciare. Il tutto con signorilità. E poi voleva sapere. Era curioso di conoscere Macerata, il festival e lo Sferisterio", racconta Angelo Spagnuolo, fratello di Michele e vice presidente di Pindaro che organizza Overtime, festival che dal 4 all’8 ottobre entrerà nella tredicesima edizione.

Così, da vent’anni Vialli raccoglieva fondi da destinare alla ricerca sulla Sla, quella malattia che nel giugno del 2013 uccideva Stefano Borgonovo, ex giocatore con una stagione passata alla Sambenedettese. Segno dell’umanità e della solidarietà che Vialli, morto a 58 anni per un cancro, cercava di tramandare ai più giovani, attraverso partecipazioni a convegni, festival, dibattiti e, appunto, promuovendo una raccolta fondi. In compagnia dei fratelli Spagnuolo quel giorno, a Milano, c’era anche l’allora assessore allo Sport del Comune di Macerata, Alferio Canesin. Nel dicembre del 2012, lo stesso premio, era finito nelle mani del pugile Roberto Cammarelle. Poi, da qualche anno, il riconoscimento non è più stato consegnato da Overtime. Chissà che per l’edizione del 2023 non torni ad illuminare una delle serate maceratesi, magari nel nome e nel ricordo di Vialli che in una delle sue ultime interviste ha detto: "Sono convinto che i nostri figli seguano il nostro esempio più che le nostre parole. Cerco di essere un esempio positivo".

Nicholas Masetti