Viavai nell’appartamento a luci rosse, tre cinesi nei guai

Macerata, 23 novembre 2023 – Tre cinesi nei guai. Sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Macerata, nell’ambito di preordinati servizi antiprostituzione. Giovedì pomeriggio, a Macerata i poliziotti della squadra mobile e dell’ufficio immigrazione hanno svolto un servizio di polizia giudiziaria, nell’ambito dell’attività di contrasto ai reati connessi allo sfruttamento della prostituzione. Nello specifico, i poliziotti hanno monitorato alcuni immobili in città dove era stato segnalato un andirivieni di persone che entravano ed uscivano, in orari pomeridiani e serali. In particolare, i poliziotti hanno deciso di procedere con un appostamento in prossimità di uno degli appartamenti segnalati, procedendo successivamente alla verifica delle persone che erano all’interno. “Accolti” da una ragazza cinese vestita con abiti succinti, sono entrati constatando la presenza di un’altra donna extracomunitaria di origini cinesi, vestita allo stesso modo, insieme ad un altro connazionale. Nella camera da letto le forze dell’ordine hanno trovato molti profilattici e confezioni di olio per massaggi. Il trio, originario della Repubblica Popolare Cinese e sprovvisto di qualsiasi documento utile all’identificazione, è stato accompagnato negli uffici della questura di Macerata, per verificare la posizione sul territorio nazionale. Dagli accertamenti dattiloscopici i tre cittadini cinesi, di cui due donne cinquantenni e l’uomo di ventisei anni, risultavano essere irregolari sul territorio nazionale. Sono stati quindi denunciati per ingresso illegale nel territorio dello Stato, nonché per inottemperanza a precedenti provvedimenti di espulsione. Al termine degli accertamenti di rito, i tre sono stati muniti di un nuovo decreto di espulsione emesso dal prefetto Isabella Fusiello con conseguente ordine del questore Gianpaolo Patruno a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.