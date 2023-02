"Vicinanza al popolo ucraino"

Sentita la manifestazione pubblica "No war ma pensieri di pace", venerdì pomeriggio in piazza San Venanzio a Camerino, per esprimere vicinanza al popolo ucraino. È stata promossa dall’associazione Stella odv (con presidente Clara Maccari) insieme al centro sociale Il Bucaneve, al movimento giovanile Pantarei, all’associazione A cuore aperto - aps ospedale Camerino, alla comunità ucraina locale e al Cif (centro italiano femminile). Per l’amministrazione era presente la vicesindaco Antonella Nalli. La manifestazione è stata aperta dagli inni, italiano e ucraino; poi c’è stato l’intervento toccante di una giovane, Julia, intervallato dal suono delle sirene. Le associazioni hanno ricordato il legame ventennale che unisce la comunità camerte e quella ucraina. Nella basilica di San Venanzio, con don Marco Gentilucci, sono stati letti dei passi di Papa Francesco e preghiere in entrambe le lingue. Infine i partecipanti hanno pregato nella cripta della chiesa, dove sono custoditi ex voto di mamme della prima e seconda guerra mondiale. Camerino continua a prestare solidarietà e dare sostegno con la raccolta di medicinali e beni di prima necessità per l’Ucraina.