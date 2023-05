Vicini alla terza età con il soggiorno estivo e ’Tourgustando’

L’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Macerata, in collaborazione con l’IRCR di Macerata, propone per il mese di giugno un soggiorno marino a Pineto a favore della terza età attiva. Un’iniziativa che, insieme a "Tourgustando – Percorsi enogastronomici per la terza età", offre ai partecipanti occasioni di benessere e socialità, punti d’intervento fondamentali per rispondere alle conseguenze della pandemia. "Confermiamo l’iniziativa delle vacanze al mare a favore della terza età come una nuova attività a favore di una fascia cittadina che rappresenta il 27 per cento della popolazione maceratese – interviene il vice sindaco e assessore ai Servizi sociali Francesca D’Alessandro –. Il soggiorno al mare è un servizio dedicato al loro benessere fisico e inclusivo perché aumenta le occasioni di svago e socializzazione. Aspetto che abbiamo il dovere di curare con la massima attenzione possibile, ponendo la persona al centro e proponendo una serie di servizi ormai consolidati e attesi: basti pensare che nel 2022, solo le iniziative come Tourgustando e i soggiorni dedicati alla terza età hanno registrato la partecipazione di oltre 300 persone". Il soggiorno marino a Pineto sarà dal 5 al 16 giugno presso l’hotel "Italia" e sono disponibili 50 posti riservati ai residenti nel Comune di Macerata. La spesa complessiva è di 638 euro pro-capite in camera doppia.