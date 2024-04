Vicini di casa molto liberi e senza tante ipocrisie

Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alberto Giusta e Alessandra Acciai sono i protagonisti di "Vicini di casa", commedia dello spagnolo Cesc Gay diretta da Antonio Zavatteri, in scena oggi, alle 21.15, al Teatro Verdi. Si tratta dell’ultimo spettacolo della stagione realizzata dal Comune e dall’Amat con il contributo di Regione Marche e ministero della Cultura.

"Vicini di casa" è una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Una coppia come tante, al confine fra amore e abitudine, in equilibrio. Precario, ma pur sempre in equilibrio. A scardinare questa apparente stabilità ci pensano Laura e Toni, i vicini di casa, che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. Anna e Giulio sanno poche cose sul loro conto: cortesi durante i lavori di ristrutturazione, fanno di continuo l’amore rumorosamente. Giulio li considera incivili, Anna ha il coraggio di ammettere che, in fondo, invidia la loro vivace vita erotica. Fra un bicchiere di vino e una fetta di Pata Negra, le due coppie si confrontano, sempre meno timidamente. Laura e Toni si rivelano molto più spregiudicati del previsto; Anna e Giulio finiscono per confessare fantasie, vizi e segreti che non avevano mai avuto il coraggio di condividere.