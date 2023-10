"Vicino a chi soffre insieme a tanti volontari"

"In questo luogo diamo la possibilità di vivere la povertà con dignità". È così che l’arcivescovo di Camerino San Severino Fabriano, monsignor Francesco Massara, ha inaugurato a San Severino il nuovo emporio diocesano solidale. Si trova in viale Bigioli e sarà gestito dalla Caritas settempedana. L’emporio è stato intitolato alla memoria di Umberto Valenti, volontario del gruppo settempedano scomparso nel 2016 ma che prese parte alla costituzione del sodalizio, 17 anni fa, nella città settempedana. "E’ il secondo emporio che inauguriamo nella nostra arcidiocesi - ha detto Massara - oggi mi sento di dire che il bene deve contaminare per fare dell’altro bene. Mi sento poi di ringraziare i tanti volontari perché quando esiste una struttura come questa dietro di essa c’è un sistema che lavora. La chiesa è stata sempre presente per i poveri". Tantissime le autorità e i rappresentanti dell’associazionismo presenti alla mattinata di festa, a partire dal sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, don Marco Pagniello, a capo della Caritas italiana, il cardinale Edoardo Menichelli, l’assessore regionale Filippo Saltamartini, l’assessore regionale Chiara Biondi, il direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione, Marco Trovarelli, il dirigente dell’ufficio del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, Andrea Crocioni, e molti altri. "Grazie per questo grande giorno a monsignor Massara - ha affermato il primo cittadino - che ha pensato ai meno fortunati di cui molto spesso la società si dimentica e ai tanti volontari che in questa struttura andranno ad operare". L’assessore Saltamartini ha posto l’accento sull’articolo 3 della Costituzione che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese: "E’ diventata quasi una colpa essere poveri, le persone che lo sono si vergognano e questo è un messaggio molto negativo che offre la nostra società. Questo emporio, invece, ci aiuta ad essere più umani. Garantire il principio dell’articolo 3 è un dovere categorico di ogni persona responsabile. Ringrazio la Caritas - ha poi concluso - per quanto ogni giorno fa per risolvere il disagio sociale". A chiudere gli interventi, don Marco Pagniello: "Piuttosto che inaugurarle, sarei più contento di chiudere queste opere che sono segno di attenzione e vicinanza ma anche di denuncia in un Paese di troppe disuguaglianze e troppe ingiustizie sociali. Dobbiamo tutti impegnarci per la promozione umana. Non abbiamo bisogno di assistenzialismo, che non porta a nulla, ma di attenzioni verso il prossimo".

Gaia Gennaretti