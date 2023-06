"Vicino al Chienti dodici alberi issati al fondale, serve pulire"

"A distanza di parecchi giorni dal maltempo, nel tratto di litorale compreso tra foce del fiume Chienti e il Tiro al Volo, si contano ben 12 alberi issati sul fondale, le cui fronde si scorgono anche da lontano e luccicano argentate al sole. Forse è il caso di rimuoverli". E’ l’opinione di Piero Natalini, già assessore alla Viabilità del Comune di Civitanova negli anni passati, attento osservatore e conoscitore della città, dove il papà è stato noto e storico farmacista in corso Umberto negli anni Sessanta-Settanta. "L’arrivo di tronchi e rami "via fluviale" si era spesso verificato nei decenni, nel corso di piogge torrentizie dall’interno montano alla costa – aggiunge Natalini –, ma alberi rimasti incagliati col tronco sul fondale come questa volta francamente non l’avevo mai visto in vita mia". Di legna sulla spiaggia a ridosso della foce ne è arrivata davvero tanta. I mezzi comunali hanno provveduto già a raccoglierla, segarla e accatastarla. L’arenile comunque era stato ripulito.

Ennio Ercoli