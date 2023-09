Vicolo Consalvi, nuova luce: "Così il centro si anima"

Nuova luce risplende in vicolo Consalvi. Dopo il rinvio di giovedì sera a causa della pioggia battente, ieri l’amministrazione ha potuto inaugurare la nuova illuminazione artistica curata dall’Accademia di belle arti. Un gioco di luci e colori, di scritte, che danno al vicolo che collega via Gramsci a corso Matteotti un’immagine più pulita e decorosa rispetto a quella che ha avuto fino a questo momento. La collaborazione tra amministrazione e Accademia era stata avviata nel 2018 e aveva previsto l’illuminazione di piazza della Libertà e dello Sferisterio. Ora la nuova giunta ha deciso di portare avanti queste iniziative con uno dei vicoli storici del centro. "Con orgoglio ci tengo a sottolineare il valore dell’intervento artistico di vicolo Consalvi che assume una nuova dimensione visiva, valorizzata da frammenti e citazioni contemporanee appartenenti alla sfera della cultura e dell’arte – ha commentato la direttrice dell’Accademia, Rossella Ghezzi –. Un percorso che riflette sull’idea della bellezza che la luce straordinariamente esalta. Una linea che segna un percorso nuovo, colora la città come un potente segnale di passaggio volto a sollecitare profonde riflessioni. La luce scompone e rianima un luogo".

Alla guida del progetto ci sono i docenti del corso di Light design Francesca Cecarini e Mascia Ignazi e i professori Piergiorgio Capparucci e Rossano Girotti, cui si aggiunge il contributo dell’architetta Sara Cerquetti e dello studente Antonio Lelii. La progettualità di vicolo Consalvi si riassume in cinque punti: la via della creatività, la luce "artistica" e gli aspetti della relazione individuo - ambiente, luce e orientamento, luce e spazio: memoria e nuova identità e la luce come segno simbolico. Vicolo Consalvi rappresenta una nuova immagine del luogo narrata da una nuova luce protagonista di un percorso di emozioni capace di condurre il visitatore in un’inedita esperienza. "Attraverso la creatività dell’arte restituiamo vicolo Consalvi ai maceratesi, uno spazio che, grazie a uno spettacolare gioco di luci, si anima e rivive – ha aggiunto il sindaco Sandro Parcaroli –. L’aspetto urbano e l’aspetto culturale, in questo progetto unico di light design realizzato dall’Accademia di belle arti e finanziato da Comune e Regione, si uniscono in un connubio che va a valorizzare e dare nuova linfa vitale a uno spazio importante del centro storico. Come amministrazione stiamo portando avanti azioni e interventi concreti, strutturali e tra loro coordinati di riqualificazione complessiva del centro storico che, uniti ai tanti eventi culturali e popolari, fanno risplendere il cuore della città. L’apertura di vicolo Consalvi non è un punto di arrivo, ma un altro tassello di un programma unitario".