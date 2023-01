"Vicolo dell’Abbondanza verso la riapertura"

di Chiara Gabrielli Vicolo dell’Abbondanza verso la riapertura: se il primo bando è andato deserto, c’è stata l’aggiudicazione tramite nuovo bando partito alla fine del 2022: sarà la Edilbiangi, per 407mila euro, a effettuare i lavori per la rigenerazione del vicolo del centro storico che si trova accanto alla biblioteca Mozzi Borgetti e i lavori nelle vie limitrofe a piazza Li Madou (Largo Donatori del Sangue). Il vicolo è chiuso da decenni e al momento ci sono un cancello e poi un muro che non permettono di accedervi. Ma presto le cose cambieranno, ad annunciarlo l’assessore Andrea Marchiori: "Dopo che è rimasto chiuso per così tanto tempo – spiega l’assessore ai lavori pubblici – si può ben immaginare che le sue condizioni generali non siano ottime. Grazie all’aggiudicazione del bando, la ditta potrà sistemare il vicolo, rigenerandolo anche con opere di pavimentazione, e presto potremo vederlo riaperto, i lavori partiranno entro l’anno. Questo intervento si sposa bene con quello che stiamo portando avanti sull’immobile di via Crispi, palazzina di proprietà del Comune che confina con la Mozzi Borgetti, questa la sistemiamo con i fondi del sisma. Così sarà riqualificata una parte importante del centro storico". Questi sono due tra i tanti...