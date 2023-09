Vicolo Pietrarelli. Ok al piano di recupero: "Più decoro in centro"

Dopo il progetto di riqualificazione e illuminazione di vicolo Consalvi che verrà svelato questa sera, l’amministrazione tira dritto anche su un altro progetto di recupero di uno degli spazi più degradati del centro storico: l’ex passaggio dell’oratorio o vicolo Pietrarelli. Uno spazio chiuso alla vista dal grande portone in legno che affaccia su corso della Repubblica, che in passato collegava appunto il corso con via Gramsci. Da anni oramai il vicolo è in balìa di piccioni e altri animali, con guano e carcasse che ricoprono il suolo, ma l’amministrazione vorrebbe restituirlo alla città dopo una profonda opera di pulizia e disinfestazione. Per questo, nei giorni scorsi, la giunta ha approvato il progetto esecutivo, redatto dall’architetto Giuseppe Rinaldesi e il relativo finanziamento di 800mila euro concesso dal ministero dell’Interno per interventi di rigenerazione urbana. "Un intervento che permetterà di arricchire l’immagine e la funzione del centro storico aggiungendo, oltre che la dotazione di ulteriori spazi, elementi di ulteriore narrazione storico-urbanistica sulla formazione della città murata – commenta l’assessore Silvano Iommi –. La chiusura del vicolo si dovette al completamento della facciata (1875), il cui disegno è attribuito al Valadier, che fuse insieme il Palazzo "Bourbon del Monte", oggi della Società Filarmonico Drammatica, e l’ex "Palazzo Pellicani" ora di proprietà della Cassa Edile. Il terminale a ponte del vicolo, aperto sulla "Via Nova" (1606), odierno corso della Repubblica, fu adattato nel 1889 come "sartoria Pietrarelli" (chiusa ormai da circa un quarto di secolo), ma sin dai primi anni del XVIII secolo veniva usato come via breve per raggiungere il rinomato Oratorio Filippino per assistere alle "laudi" dove si esibivano i più bravi musicisti locali". Il progetto, oltra alla riapertura del vicolo, prevede anche una nuova illuminazione, l’installazione di una rete nei tratti aperti per evitare l’infiltrazione dei piccioni, il recupero delle mura esistenti e delle volte e l’installazione di un sistema di videosorveglianza. "Le opere sono di bonifica, consolidamento, restauro e quant’altro necessario per garantire il giusto decoro e l’adeguato confort agli standard richiesti dal rango degli spazi recuperati – si legge nella relazione tecnica che accompagna il progetto –. Nel vicolo verrà rimossa l’attuale pavimentazione e il terreno scavato per uno spessore necessario a eliminare le condizioni di degrado asportando lo strato raggiunto dalle sostanze inquinanti derivanti dalla permanenza di guano e dalla perdita del liquame fuoriuscito dalle fognature".