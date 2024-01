"Video e immagini pedopornografiche sul cellulare". Ragazzo a processo, chiesta la perizia psichiatrica

Centinaia di video e immagini pedopornografiche conservate nel cellulare. Per questo è sotto processo un 27enne di Macerata. Per lui però è stata chiesta una perizia psichiatrica. I fatti al centro del processo iniziato ieri sarebbero emersi a giugno del 2017. Nel corso di una vasta indagine della polizia postale sui traffici di immagini proibite in rete, gli agenti sarebbero arrivati al giovane maceratese. La polizia postale di Ancona e Macerata avrebbe fatto dunque accertamenti specifici e infine una perquisizione in casa del ragazzo, a cui era stato sequestrato il cellulare.

Si è era accertato così che, tramite il canale Telegram, il giovane aveva scaricato e conservato diverse centinaia di foto, e 198 video, tutti riguardanti minori ripresi in atteggiamenti assolutamente non consoni. Così dalla procura di Ancona, competente su tutto il territorio regionale per questo genere di reati, lo aveva mandato sotto processo. Ieri però per lui, nella prima udienza in tribunale, l’avvocato difensore Alessandro Brandoni ha chiesto una perizia psichiatrica, documentando un disagio mentale di cui soffrirebbe l’imputato. Il processo è stato dunque rinviato per procedere con questi accertamento e poi valutare la situazione.

p. p.