Video e rimpatrio bloccato: "Mi sto creando un futuro. Non sono pericoloso"

"Ho avuto paura, qui in Italia sto cercando di creare il mio futuro. Io mi sento italiano". Sono le parole del 27enne camerunense Ibii Ngwang. Dopo il video choc filmato davanti alla questura di Macerata e la denuncia, per lui è arrivato anche il provvedimento di espulsione, firmato dal ministro Matteo Piantedosi, per pericolosità sociale. Provvedimento che, però, l’altro ieri il giudice della Corte di Appello di Ancona ha bloccato poiché mancava il requisito essenziale della pericolosità. "Ho chiesto scusa all’Italia, a Meloni, a Salvini, alla mia squadra – ha detto Ibii Ngwang –. Non me lo aspettavo. Sono sempre stato buono, mi sono sempre comportato bene. Mai un problema. Vivo in Italia da undici anni, sono cresciuto qui e mi sento italiano. Ho qui i miei amici e qui sto costruendo il mio futuro. La squadra di calcio con cui giocavo mi ha fermato il contratto e ora sto cercando lavoro. Ho davvero temuto di dover tornare in Camerun, dove non ho niente. È stata una ingenuità che non dovevo commettere, ma non immaginavo tutto questo clamore. Sono veramente dispiaciuto". Due giorni fa il 27enne era stato prelevato dall’abitazione di suo zio e portato in questura a Macerata. Ha poi passato la notte nel commissariato di Civitanova e l’altro ieri si è svolta l’udienza. Il giudice Alessandra Filoni della Corte d’"ppello di Ancona ha bloccato il rimpatrio perché, come sostenuto dagli avvocati Sonia Savi e Olindo Dionisi, "mancava il requisito essenziale della pericolosità". "Il tribunale ordinario di Ancona – ha spiegato l’avvocato Sonia Savi – ha accolto la richiesta della difesa, mia e dell’avvocato Olindo Dionisi, mettendo in luce che da un punto di vista normativa mancavano i requisti di urgenza e di pericolosità. Si tratta di un soggetto, incensurato, che ha precisato che non voleva offendere nessuno e che si è integrato perfettamente nella società. Si tratta di un fatto del tutto isolato, per quanto contestabile. Ci sarà da valutare se l’accusa di vilipendio sia sostenibile, su questo ci riserviamo un approfondimento". Il ragazzo era finito al centro delle polemiche dopo che il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini, sui social, aveva diffuso il video filmato da Ngwang davanti alla questura di Macerata. Un breve filmato dove il ragazzo, davanti ad una macchina della polizia, che diceva di voler vendere a cinquanta centesimi a Salvini, rivolgeva frasi offensive e oltraggiose nei confronti di premier e vicepremier, con allusioni volgari alla figlia di Giorgia Meloni e alle ragazze italiane. Subito erano state avviate le indagini condotte dagli agenti della Digos della questura di Macerata, che avevano permesso di risalire immediatamente al soggetto ripreso nel video, rintracciato la mattina del 21 aprile. Era stato poi identificato anche l’autore del video. Il 27enne ed un suo amico erano stati denunciati.