Video hard e ricatti a luci rosse, una condanna

Era finito nei guai per una vicenda di estorsioni a luci rosse, ma ieri il tribunale di Macerata lo ha condannato per ricettazione. Sono cadute le accuse nei confronti di un 42enne, residente a Pescara, Michele Russo, accusato di aver registrato delle videochiamate che immortalavano, in tre circostanze diverse, altrettanti uomini adescati sui social network. O pagavano o quei video imbarazzanti che li ritraevano sarebbero diventati pubblici. I fatti erano avvenuti tra novembre e dicembre 2021, a San Severino. Un uomo di San Severino, l’8 novembre 2021, aveva ricevuto su Facebook la richiesta di amicizia da una certa Francesca Cappucci. La ragazza si sarebbe mostrata più che socievole e in breve il settempedano sarebbe stato convinto a fare una videochiamata: nel corso della chiacchierata, l’uomo era stato invitato a spogliarsi e a dedicarsi a pratiche di autoerotismo. Poi però la sedicente Francesca lo aveva ricattato: "Ho registrato tutto: o mi paghi, o mando il video a tutti i tuoi amici". Il settempedano, spaventato, aveva fatto due ricariche, una da 500 euro, l’altra da 495, su una carta Postepay, poi il giorno dopo, il 9 novembre 2021, aveva fatto un bonifico di 5mila euro su un conto francese. Ma alla ennesima richiesta di soldi, 10mila euro, la vittima aveva detto basta e aveva denunciato tutto ai carabinieri. Questo fatto era avvenuto il 10 novembre 2021. Un uomo di Udine era stato sedotto e poi ricattato da una falsa Daniela Orsini, che poi aveva preteso bonifici mensili di 600 o 900 euro, dal 2016 al novembre 2022, sempre per non diffondere il video imbarazzante dell’uomo. Un altro di Pordenone era stato invece contattato da una "Valverde", costretto poi a pagare 2mila euro. In questi due casi, i bonifici erano stati fatti sul conto intestato a Russo. Quest’ultimo, però, aveva raccontato fin da subito di essere lui stesso vittima di estorsione da parte di una donna, che prima lo aveva ricattato e poi, quando erano finiti i soldi, lo aveva costretto a mettergli a disposizione il conto corrente.

Ieri i giudici del tribunale di Macerata hanno riqualificato due contestazioni di estorsione in ricettazione (suo era il conto dove confluivano i soldi) e una tentata estorsione in una tentata ricettazione e, alla fine, l’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Caruana, è stato condannato a un anno e sette mesi e a 1.500 euro di multa. Il 42enne è stato assolto per due episodi di estorsione (quelli avvenuti l’8 e il 9 novembre, a San Severino) per non aver commesso il fatto.

Chiara Marinelli