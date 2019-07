Macerata, 27 luglio 2019 - Aveva filmato i rapporti sessuali avuti con quattro ragazze, e poi aveva messo i video online sui siti porno più gettonati, soltanto per il piacere di sentirsi il protagonista di un film hard. Per questo, un artigiano di 43 anni, residente nell’entroterra, ha patteggiato la pena a dieci mesi di reclusione, con la sospensione condizionale. I fatti erano avvenuti nel 2016 a Camerino. L’uomo – di cui non è possibile fare il nome per tutelare quello delle sue vittime – nell’arco di qualche mese aveva avviato delle relazioni con quattro donne diverse, tre della provincia e una del Fermano, tra i 30 e i 40 anni di età. A qualcuna aveva proposto di filmarsi mentre avevano rapporti sessuali, per poi rivedere insieme le immagini. Ad altre non aveva detto nulla, e nascondendo una videocamera le aveva riprese a tradimento. A nessuna delle quattro, comunque, aveva parlato della sua intenzione di mettere online quei video.

Non si era trattato, in questo caso, di una porn revenge, una vendetta dell’uomo lasciato che infanga per sempre l’immagine della ex compagna. Le storie con le donne erano finite in maniera del tutto serena. Il 43enne lo aveva fatto soltanto per il piacere di vedere che chissà quanti altri in rete, perfetti sconosciuti o meno, ammiravano quelle che lui considerava grandi prodezze tra le lenzuola. Un gesto inqualificabile. Dopo qualche tempo, per una serie di voci, le donne avevano scoperto quei filmati ed erano rimaste tutte sconvolte: nessuna di loro si era mai sognata di diffondere delle immagini così intime, e i loro volti erano perfettamente riconoscibili nei diversi filmati. Per cercare di limitare i danni gravissimi di un fatto del genere, le ragazze avevano subito provato a chiedere al 43enne di cancellare quei video, ma non c’era stato modo di toglierli dalla rete. Ed era partita subito la denuncia.

Dopo le indagini della polizia postale, che aveva sequestrato il computer in casa dell’artigiano, l’uomo era finito sotto processo per i reati di diffamazione e violazione della legge sulla privacy. L’uomo si è giustificato dicendo che era stata una leggerezza, che non aveva valutato le conseguenze delle sue azioni. Conseguenze pesantissime per le sue quattro vittime. Ieri, nel tribunale di Macerata, per lui si è chiuso il processo. Con l’avvocato Sabrina Serfaustini, ha chiesto di patteggiare la pena, concordata a dieci mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena. Le quattro donne si erano costituite come parti civili al processo, con l’avvocato Piero Cavalcanti, chiedendo una giusta condanna per l’uomo.