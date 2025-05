Insulti a Meloni e Salvini, il Viminale: va espulso. Ma il giudice dice no

Macerata, 8 maggio 2025 – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi firma il provvedimento per rimpatriare il calciatore camerunense Ibii Ngwang, 27 anni, ex attaccante della Cluentina, protagonista di un video choc girato davanti la questura e diventato virale qualche settimana fa. Il giudice di Ancona, però, blocca il rimpatrio. Il calciatore – titolare di un permesso di lungo soggiorno – era finito al centro delle polemiche dopo che il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini, sulle sue pagine social, aveva postato il video girato da Ibii Ngwang davanti alla questura di Macerata. Una clip di pochi secondi piena di frasi offensive e volgari: “Io sono negro, bello fi..., con mio fratello bello fi... Mangiamo gratis, dormiamo gratis, non paghiamo l’affitto e poi sc.... le ragazze italiane” diceva il camerunense davanti a una macchina della polizia parcheggaita davanti alla questura, con cappello e occhiali da sole sul volto. E poi frasi di scherno e di provocazione lanciate contro la premier Giorgia Meloni, con allusioni pesanti anche alla figlia.

Subito, la mattina di Pasqua, avevano preso il via le indagini condotte dagli agenti della Digos della questura di Macerata, che avevano permesso di risalire immediatamente al soggetto ripreso nel video. La domenica di Pasqua gli agenti si erano recati a casa sua. Ma il ragazzo non c’era. Al suo rientro in città, a Pasquetta, è stato fermato dagli uomini della Digos, che lo stavano aspettando ed era stato successivamente identificato anche l’autore del video. Il 27enne e un suo amico erano stati denunciati. Poco dopo erano arrivate le scuse ufficiali del calciatore, che si era detto profondamente rammaricato: “Le mie parole sono il frutto ingenuo di una serata trascorsa con gli amici - aveva scritto - Ho commesso una gravissima ingenuità: citando il brano di un artista rap, la mia unica intenzione era quella di ribaltare i luoghi comuni”.

Nei giorni scorsi il ministro Piantedosi, nell’ambito di una procedura prevista dal decreto sicurezza, ha firmato direttamente il provvedimento di rimpatrio, nel giro di 24 ore, “per pericolosità sociale”. Così, l’altro ieri, il ragazzo è stato prelevato dall’abitazione di suo zio ed è stato prima portato in questura a Macerata, poi ha passato la notte negli uffici del commissariato di Civitanova, in attesa dell’udienza che si è svolta ieri pomeriggio. Alla fine il giudice Alessandra Filoni, della corte d’appello di Ancona ha dato il diniego, bloccando il rimpatrio perché, come sostenuto dagli avvocati Sonia Savi e Olindo Dionisi, “mancava il requisito essenziale della pericolosità”.