Video nelle case terremotate, 11 denunce

Girano per palazzi, chiese e case affrescate, tutti edifici colpiti dal terremoto e di pregio storico-culturale, per fotografare e filmare luoghi abbandonati. E poi pubblicano il materiale online, guadagnando con le visualizzazioni in rete. Ma ora sono finiti nei guai ben undici "intruders", intrusi in italiano, quasi tutti del Nord Italia tranne tre marchigiani. Una raffica di denunce alla procura per svariati reati quali tentato furto aggravato, violazione di domicilio e possesso di strumenti di effrazione.

Le indagini dei carabinieri di Caldarola si sono concluse nei giorni scorsi scoprendo gli autori delle intrusioni avvenute nei primi mesi dell’anno. Tutto inizia a gennaio, su segnalazione dell’amministrazione di Caldarola e di un parroco. Nel mirino, il Palazzo dei cardinali Pallotta e la chiesa di San Gregorio, inagibili, in pieno centro. Ignoti si sono introdotti rovistando e danneggiando anche una porta del 1500. Alcune abitazioni private presentano danni al portone. Grazie alle immagini della videosorveglianza privata e comunale, in questo primo episodio sono riconosciute quattro persone: un 25enne di Lodi, un 35enne di Monza, una 37enne di Como e una 47enne di Mantova, tutti youtuber. La notte del 5 gennaio alle 3, con torce, ascia e un arnese a punta piatta, si introducono in tre chiese, nell’ex ufficio comunale, in una villa a Valcimarra e in altre dieci case del centro con affreschi, mobili e suppellettili d’epoca. Durante la successiva perquisizione, vengono trovate macchine fotografiche, torce e strumenti da scasso. Ora i quattro sono accusati di violazione di domicilio, che se aggravata dalla violenza sulle cose prevede una pena da uno a cinque anni.

A febbraio i militari intervengono invece perché in una delle abitazioni del centro già visitata il mese prima è scattato l’allarme. Gli "urban explorer" hanno danneggiato una porta antica per entrare, ma la presenza della fotocellula li ha messi in fuga. Le telecamere li riprendono mentre tagliano con una cesoia una catena chiusa con lucchetto sul portone. Dopo l’acquisizione dei dati del tabulato telefonico e la perquisizione, i carabinieri hanno denunciato una 25enne e un 31enne di Varese, un 41enne e una 53enne di Genova, accusati per tentato furto aggravato in abitazione e possesso di chiavi alterate e grimaldelli. Infine, sempre a febbraio una pattuglia ha identificato tre persone nelle vicinanze di una dimora antica con attrezzi da scasso e macchine fotografiche professionali. In questo caso a essere denunciati sono stati due 50enni di Ancona e un 47enne di Civitanova, trovati con chiavi alterate, grandi cacciaviti a punta piatta e torce led di alta qualità. Per loro è scattato anche il divieto di ritorno a Caldarola per un anno.

Lucia Gentili