Il video agghiacciante dell’omicidio di Tolentino. La confessione: “Ero convinto che avvelenasse i nostri figli”

Tolentino, 15 giugno 2025 – Lei a terra, esanime, in una pozza di sangue. Lui seduto sulla panchina, con lo sguardo fisso, rivolto verso il punto dell’aggressione (foto). Una scena agghiacciante, ripresa dall’alto con il cellulare (video), da chi abita nel palazzo di fronte.

Nel luogo dove è stata uccisa Gentiana Hudhra (nel tondo) sono stati portati fiori e messaggi; a destra, un fermo immagine del video del killer ripreso da un cellulare

Nikollaq Hudhra ha ucciso a coltellate l’ex moglie 45enne Gentiana Hudhra per poi prenderla a calci e aspettare sulla panchina che arrivassero le forze dell’ordine, davanti allo sguardo attonito dei passanti. Prima di sedersi, le avrebbe dato un calcio fortissimo in testa. Nonostante le avesse già inferto le ferite letali, in particolare quelle al collo. “Ammazzatelo”, ha gridato qualcuno dal bar. “Ha un coltello, non avvicinatevi”, ha risposto qualcun altro. Pochi attimi terribili, davanti a una comunità sconvolta.

L’interrogatorio

Durante l’interrogatorio con il pm Enrico Riccioni, Nikollaq Hudhra, bracciante 55enne che lavora in un’azienda agricola a Passignano sul Trasimeno (in provincia di Perugia), avrebbe detto che era convinto che l’ex moglie avvelenasse lui e i due figli, di 23 e 20 anni. Già due-tre volte aveva pianificato e provato a farle l’agguato ma non “c’erano state le condizioni giuste”. “Ha confessato, ha confermato e ammesso completamente la propria responsabilità. Ha detto che l’ha fatto per salvare la vita dei figli – ha spiegato il suo avvocato, Lucia Testarmata -. Ha detto che è stato lui e che voleva farlo. Lunedì (domani) ci sarà la convalida. I figli sono in stato di choc. Lui non era in cura. Ora valutiamo anche il suo stato mentale perché è evidente che bisogna fare qualche accertamento”.

Erano separati da 4 anni

La coppia, di origini albanese, era separata da quattro anni. Il 55enne, domiciliato a Passignano sul Trasimeno, andava spesso a trovare i figli a Tolentino. Secondo le ricostruzioni, era arrivato a Tolentino venerdì passando del tempo anche con uno dei due ragazzi. Poi ieri l’omicidio, in viale Benadduci. Con il monopattino ha raggiunto l’ex moglie nella strada che lei era solita percorrere a piedi per andare a lavoro e l’ha ammazzata. Intorno alle 20, in una zona piena di locali, case e negozi, di fronte ai giardini pubblici.

Nel luogo dell’omicidio sono stati portati fiori e messaggi (video). “R.I.P. Gentiana. Dal cielo proteggi i tuoi figli”, si legge in uno di questi.

Questa sera, alle 20, il gruppo “Mai più sta’ zitta”, contro la violenza sulle donne, composto da tante associazioni cittadine, posizionerà alle 20 -24 ore dopo il femminicidio - uno striscione in viale Benadduci, lì dove è stata uccisa Gentiana, “per dire basta alla violenza e stringersi a protezione del dolore dei due figli”. La cittadinanza è invitata a partecipare.