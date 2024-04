Video per chi combatte le tossicodipendenze

I testimoni di Geova propongono video gratuiti per combattere la tossicodipendenza. "Secondo il nuovo rapporto delle Nazioni Unite - si legge in una nota - in tutto il mondo il numero di persone che fa uso di droghe e che ne soffre le conseguenze è salito alle stelle. Stando a questo rapporto, sono 296 milioni, il che rappresenta un aumento del 23% rispetto al decennio precedente. Il numero di persone che soffre di disturbi causati da uso di droghe è salito a 39,5 milioni, con un aumento del 45% in 10 anni. In Italia le cifre confermano questa tendenza: l’ultima relazione del Dipartimento per le Politiche Antidroga registra un aumento sia nella fascia 18-64 anni, sia nella fascia 15-19 anni. Preoccupante è l’incremento nella fascia giovanile. Nelle Marche gli accessi al pronto soccorso per droga sono stati 271, per un tasso di 18,9 ogni 100.000 abitanti. I ricoveri in regione per diagnosi correlate alla droga sono stati 815 con un tasso di 44,8 ogni 10.000 ricoveri". I testimoni di Geova mettono a disposizione "di chi combatte contro la tossicodipendenza contenuti gratuiti sul sito ufficiale, jw.org".