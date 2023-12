Video sulla città con il maggior consumo di suolo

Civitanova città con il maggior consumo di suolo in provincia: con il dato del 23.2% è davanti a tutti (dati Ispra) e il movimento ‘Dipende da Noi’ dice "basta alle varianti, a progettare nuove colate di cemento non giustificate da reali necessità". Numeri conosciuti da tempo e immaginabili anche ad occhio nudo guardando cantieri aperti sul territorio e la valenti urbanistiche già approvate e quelle che ancora vaccino nei cassetti del comune e che attendono il va libera per nuovo palazzi, strutture d vendita, supermercati. Una battaglia che ’Dipende da Noi’ ha deciso di veicolare attraverso i social dove la lista, che siede tra i banchi dell’opposizione, ha postato un video tratto dal capolavoro di Francesco Rosi, ‘Le mani sulla città’, che nel 1963 ha raccontato la speculazione edilizia, per denunciare, nelle dovute proporzioni, lo sfruttamento del suolo a Civitanova. Sul canovaccio di ‘Le mani su Citanò’ una voce narrante si sovrappone al girato in bianco e nero della pellicola con immagini di casermoni sullo sfondo e riferimenti al porto Dubai.