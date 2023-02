"Videogiochi e digitale: abusi tra i ragazzini In aumento anche il gioco d’azzardo"

"Una delle difficoltà più segnalate riguarda l’uso del digitale, per cui, a differenza di altri casi, è più complicato capire la differenza tra l’uso, l’abuso e la dipendenza, ma segnali arrivano anche per lo shopping online, azzardo, sexting, droghe". La psicologa Valeria Cegna, associazione Glatad, è impegnata nel nuovo servizio per la famiglia in piazza Mazzini. Sul fronte del digitale "le famiglie sono in difficoltà anche perché noi adulti siamo i primi a farne un uso massiccio e a non riuscire ad autoregolarci, figuriamoci un bimbo – sottolinea Cegna –. Spesso i genitori ci chiedono se è meglio dare regole e imporre limiti di tempo, o anche punizioni. Noi invece, quando parliamo con i ragazzi, indaghiamo con domande del tipo: ‘Vi è mai capitato di essere nervosi dopo aver giocato?’ A quel punto si aprono e percepiscono che qualcosa non va se c’è un uso prolungato. La cosa più importante è proprio abituare i ragazzi ad ascoltarsi".

Quando si tratta di abusi digitali, non sono mai i ragazzi a chiamare, ma la famiglia: "C’è anche un aumento del gioco d’azzardo, spesso considerato lontano dai minorenni, mentre in realtà c’è una forte correlazione tra azzardo e videogioco online". La difficoltà maggiore, precisa, "credo che sia aiutare ragazzi e famiglie a capire qual è il rischio, ad ascoltarsi un po’ di più, non ridurre il tutto solo a discorso di regole". Le dipendenze da alcol e droga ci sono sempre, ma anche qui cambia la percezione: "Non si abbassa la guardia e nelle scuole continuiamo a portare storie su questi temi – sottolinea Cegna –. Prima, però, l’uso della cannabis era più legato a un tentativo di sentirsi diversi o alla ricerca di emozioni, ora invece, se chiediamo a un ragazzo perché assume cannabis, ci risponde: ‘Per non sentire’, per alleggerirsi da pressioni e quant’altro".

Si registrano poi più casi di shopping online compulsivo, "su siti di abbigliamento si acquistano capi che costano poco ma in gran quantità. La pornografia è sempre un tabu per i ragazzi, ma crescono fenomeni come il sexting (invio di immagini sessualmente esplicite su se stessi), che non è una dipendenza, ma comunque un segnale. La depressione poi è in aumento tra i giovani, c’è una difficoltà nel gestire le emozioni, l’ansia a scuola e il tono dell’umore basso sono più riscontrabili rispetto a qualche anno fa". A Macerata, ricorda Cegna, c’è anche l’ambulatorio Area 3 del Sert che afferisce al dipartimento dipendenze patologiche, per giovani fino ai 25 anni e le loro famiglie per ogni tipo di dipendenza.

c. g.