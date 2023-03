Videogiochi e turismo

Oggi alle ore 10, nell’auditorium Josef Svoboda dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, Fabio Viola, considerato fra i più influenti gamification designer al mondo, incontrerà gli studenti e tutta la comunità maceratese sui temi dell’arte della gamification (utilizzo di meccanismi tipici del videogioco per rendere gli utenti partecipi delle attività di un sito e interessarli ai servizi offerti). In questo particolare settore anche l’Italia può vantare un’eccellenza mondiale come il progetto TuoMuseo, leader nell’utilizzo di gaming e gamification nella promozione del patrimonio culturale. Forte di un team internazionale guidato da Fabio Viola (nella foto), considerato tra i migliori dieci gamification designer al mondo, l’associazione è salita alla ribalta nell’aprile del 2019 con la creazione del videogioco Father and Son, realizzato per conto del Museo archeologico nazionale di Napoli, capace di ottenere un successo planetario con oltre 4 milioni di download sugli store mobile, e di entrare nella classifica dei giochi più scaricati e apprezzati in oltre cento paesi del mondo. TuoMuseo crede fortemente che il gaming possa essere uno strumento fondamentale per veicolare flussi turistici verso il territorio e per rendere più coinvolgente l’esperienza di visita di città d’arte, musei e aree archeologiche. L’incontro sarà introdotto dalla direttrice dell’Accademia di Belle Arti, Rossella Ghezzi, e coordinato dalle docenti Maria Letizia Paiato e Federica Giulianini, direttrici artistiche del Cinquantesimo dell’Istituzione.