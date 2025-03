Videosorveglianza da ampliare. Ma prima va sistemata la rete

Il sistema di videosorveglianza di Recanati necessita di un importante intervento infrastrutturale per garantire il pieno funzionamento delle telecamere installate e la possibilità di un loro ampliamento futuro. Un problema che conosce bene la Polizia Municipale dove arrivano quotidianamente le immagini delle 85 telecamere sino ad oggi in uso su tutto il territorio comunale e spesso la sollecitazione e la richiesta di cittadini di verifica su quanto immortalato dalla video sorveglianza per far luce su episodi di ordine pubblico o di incidenti stradali. Il problema principale non è solo la quantità, bensì la qualità della trasmissione video. Lo standard tecnologico di dieci anni fa – dicono gli addetti ai lavori – non è lo stesso di oggi e l’infrastruttura deve essere adeguata a garantire immagini di qualità, specialmente nelle ore notturne. Sebbene le telecamere siano operative, è necessaria una manutenzione costante per assicurare un servizio efficiente: dire che non funzionano le infrastrutture sarebbe errato, ma ci sono sempre alcune telecamere in manutenzione e questo è ormai risaputo, quanto naturale, considerata la vecchiaia di alcune di esse. L’assessore ai lavori pubblici, Roberto Bartomeoli (nella foto), conferma la necessità di intervenire sulla rete che attualmente è in sofferenza a causa dell’elevato numero di dispositivi collegati. "Risistemare la rete è prioritario per permettere alle 85 telecamere di operare correttamente e per predisporre l’installazione di ulteriori dispositivi in futuro". Bartomeoli sottolinea inoltre che l’intervento non dovrà limitarsi a supportare le telecamere esistenti, ma dovrà essere pensato per un’espansione del sistema.

Già nel bilancio di fine anno il sindaco Emanuele Pepa ha ricordato come quello delle telecamere fosse "sin dall’inizio del nostro mandato un obiettivo importante con l’implemento della videosorveglianza attraverso l’acquisto di nuove telecamere. Speriamo di poter raggiungere nell’arco dei prossimi cinque anni la copertura totale di tutti i quartieri. Quest’anno l’obiettivo è di attuare un ampliamento del 15%". "Nel sistemare la rete – aggiunge Bartomeoli – non dobbiamo pensare solo a quelle attuali, ma a un’infrastruttura che possa sostenerne di nuove. Oggi la rete è in sofferenza e va rianalizzata per garantire il funzionamento ottimale dell’intero sistema".

Asterio Tubaldi