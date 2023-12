"Vidi l’aereo cadere a nord di Villa Conti"

"Ebbene, certifico quello che avevo già anticipato ad Amedeo Regini qualche mese fa, cioè di essere stato ’testimone oculare’ della caduta dell’aereo militare a nord di Villa Conti, domenica 10 dicembre 1944, e soprattutto di essere stato miracolato perché il velivolo si è schiantato ed incendiato a 80-100 metri da me. Il pilota è morto: era il fratello in onore del quale aveva effettuato dei volteggi sopra la Villa per festeggiarne il matrimonio". Così Don Lauro Marinelli (90 anni, tuttora attivo parroco all’Annunziata di Montecosaro) nel Teatro Pio X a Civitanova Alta, all’incontro fortemente voluto da Regini e presentato dal prof. Alvise Manni del Centro studi civitanovesi. Vi hanno partecipato – tra gli altri – l’amministratore parrocchiale Don Francesco Miti, Carlo Centioni (già assessore cultura e spettacoli), Filiberto Bracalente già presidente del Rotary, Maria Grazia Pierluca (musicista). Per un imprevisto non ha potuto esserci anche Giuseppe Malaisi (ingegnere ed urbanista), la cui mamma ha assistito da lontano all’accaduto (dalla zona dell’attuale B&B Celeste) e lo ha raccontato negli anni. Lo stesso Malaisi ha effettuato una simulazione con un drone, per calcolare l’ipotetica traiettoria. "Di questo episodio – ha spiegato Regini – nessuno sapeva più nulla. Ho cominciato a raccogliere voci, ricordi vaghi, finché si è arrivati al testimone vivente Don Lauro, allora bambino che in quel momento era diretto a scuola a Civitanova Alta. Don Lauro ha raccontato dei bombardamenti del 27 novembre 1943 e della presenza dei tedeschi a casa sua, che avevano iniziato delle opere di fortificazione con delle piazzole per sparare in direzione del Chienti, ma poi arretrarono razziando carri, mucche e arnesi vari".

Ennio Ercoli