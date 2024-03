Vie della parità: ecco le scuole premiate

Sono state proclamate le scuole vincitrici del concorso didattico “Sulle vie della parità nelle Marche” indetto dall’Osservatorio di genere in collaborazione con l’Ats 15, l’Università di Camerino, Settenove edizioni, Cgil Marche, Cisl Marche e Uil Marche e realizzato con Coop Alleanza 3.0. L’iniziativa è parte del concorso nazionale “Sulle vie della parità” promosso da Toponomastica femminile con la partecipazione e il patrocinio di numerose realtà nazionali (istituzioni e associazioni). L’iniziativa vedrà la sua conclusione il 12 aprile, quando avverrà la premiazione delle scuole vincitrici. all’Università di Camerino, e saranno anche rese note le motivazioni per ogni singolo premio.

Queste le scuole maceratesi vincitrici. Sezione A – Michela Murgia: primo premio ex aequo all’Istituto Comprensivo “E. Paladini” di Treia con il progetto ’Non Stare zitta’ realizzato dalla classe 2A (scuola secondaria di I grado) e coordinato dalla prof.ssa Silvia Mascia Paolo e dal professore Federico Teloni; liceo Stella Maris di Civitanova con il progetto “Ricamo di fili” realizzato dalla classe IV (indirizzo scienze umane) e coordinato dalla prof.ssa Annalisa Caccia; secondo premio al liceo “G. Leopardi” di Recanati con il progetto (Dis)Empowering Women in History and Representation? Queen Boudica’s Story coordinato dalla professoressa Daniela Gattari. Sezione C – donne e STEM: primo premio all’Istituto comprensivo “Leopardi” di Sarnano con il progetto “I maghi della genetica del grano: il primo episodio del podcast dedicato alle donne in stem realizzato dalla classe 3B (scuola secondaria di I grado) e coordinato dalla professoressa Alessandra Rocchetti; secondo premio al liceo Scientifico Statale “Galilei” di Macerata con il progetto Summa Techne Excellentia Maxima realizzato dalla classe 5C e coordinato dalla docente Annalisa Campanaro.